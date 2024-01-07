Вегетарианские бутерброды с овощами и зеленью: быстро и полезно

Бутерброды отлично подойдут для быстрого и полезного перекуса. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя разные виды овощей и зелени для разнообразия вкуса.

Бутерброды с овощами — идеальный выбор для легкого завтрака или перекуса. Сочетание свежих овощей и ароматной зелени придаст вашему блюду особую свежесть и яркость, делая его превосходным выбором для здорового питания, сообщает Food and mood.

Эти бутерброды обладают не только прекрасным вкусом, но и ярким видом, что делает их отличным выбором для любого повседневного или праздничного стола.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся такие простые продукты:

хлеб для тостов (на ваш выбор) — 4 ломтика;

свежие огурцы — 2 штуки;

помидоры — 2 штуки;

авокадо — 1 штука;

листья салата — по вкусу;

сок лимона — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка, базилик) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Хлеб поджарьте на гриле или в тостере до золотистой корочки.

Шаг 2. Огурцы и помидоры нарежьте тонкими ломтиками. Авокадо очистите от кожуры, удалите косточку и нарежьте ломтиками или измельчите в пюре.

Шаг 3. Листья салата промойте и обсушите.

Шаг 4. Смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу.

Шаг 5. На поджаренные ломтики хлеба выложите листья салата, затем слои огурцов, помидоров и авокадо.

Шаг 6. Полейте бутерброды заправкой и украсьте свежей зеленью.

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