"Бабушкин" запах исчезнет навсегда: простые и действенные методы, как избавиться от затхлого запаха в квартире

Лицо любого дома запах, который первый попадает к гостям и жителям квартиры или дома. Именно поэтому, каждая хозяйка мечтает, чтобы в доме царил приятный аромат.

Не редкость, что в доме появляется неприятный запах "бабушкиных" залежалых вещей, который берется непонятно от чего, и с которым невероятно сложно бороться. Конечно, чтобы избавиться от него, прежде всего надо найти его локализацию, пишет unian.

Чаще всего, причиной появления затхлого неприятного запаха становится плохая вентиляция. Из-за различных запахов в квартире или частном доме (испарения на кухне, влажность и пар в ванной, освежитель воздуха, который должен бороться с неприятным запахом, покрытие на полу, вещи в шкафу, цветы), в сочетании они имеют неприятный запах, оседают на предметы в доме и вы чувствуете тот самый "бабушкин аромат".

Не редкость, что причиной его появления может стать повышенная влажность. Именно во влажном доме появляются плесень и грибок, которые и становятся возбудителями неприятных запахов.

Также, вполне вероятной причиной, могут быть остатки пыли. Конечно не стоит забывать и о продуктах питания, которые также испортившись начинают неприятно пахнуть. Поэтому обязательно проверьте, нигде не упал кусок моркови, или картофелины, которые просто начали гнить в вашей квартире.

Ну и конечно же не забывайте о дыме от сигарет. Если кто-то из членов вашей семьи курит, то табачный дым попадает в дом на одежде, потом он въедается в обои, ковры, обивку мебели.

Запах Фото: pexels.com

Как избавиться от "бабушкиного запаха" в доме

Начать конечно надо с уборки. Если проблема в запыленности, тогда это поможет. Но помните, стоит устроить генеральную уборку. Тщательно вымыть все закоулки, почистить ковры и шторы.

Задействовать можно современные средства для уборки, или же лайфхак всех поколений — пищевую соду и уксус. Именно они помогут нейтрализовать плохие ароматы. Этим раствором следует протереть все поверхности.

Конечно эффективным будет паровая уборка и чистка всей мебели и обшивок. Однако, это не всем по карману.

Обязательно обратите внимание на вентиляцию. Тщательно прочистите и помойте вентиляционные люки.

Не забывайте о проветривании. Каждый день нужно минимум на 15 минут открывать окно.

Ну и конечно можно использовать народные методы борьбы с запахом. Например, можно в каждой комнате установить емкости с кофейными зернами. Они хорошо нейтрализуют неприятные запахи, особенно, если касается залежалого и старого запаха. Также кофейные зерна можно заменить пищевой содой, или активированным углем.

Отметим, что ничто не поможет избавиться от неприятного запаха, если не локализовать и не устранить его источник, поэтому, если вы долго не можете избавиться от этого запаха, тогда вы до сих пор не нашли истинное его происхождение.

Напомним, ранее мы писали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.