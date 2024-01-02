Как удалить с одежды старые жирные пятна: лайфхак, который передают из поколения в поколение

Жирные пятна на одежде — это проблема всех времен. Конечно с ней сталкиваются чаще всего женщины — будь то пятна на их одежде, которые возникли на кухне, или ребенок заляпался, когда ел, ну, или муж. Каждое это пятно падает на женские плечи.

Чтобы спасти домохозяек от бесполезных и безрезультатных способов удалить жирные пятна на одежде, Фокус сделал подборку действенных способы, которые бабушки и мамы передают из поколения в поколение.

Мало кто знает, но в первые минуты попадания жира на одежду, может спасти вещь от помойки — соль и сок лимона.

Да, смесь соли и лимона — это мощная и действенная сила, которая способна вывести любое пятно.

Как это работает? Необходимо смешать соль с соком лимона и нанести на место проникновения жира. Оставить до подсыхания, а затем промыть водой, или лучше отправить в стиральную машину.

Почему это работает? Сок лимона имеет отбеливающий эффект, а вот соль идеально впитывает в себя жир. Поэтому в сочетании, эти ингредиенты мощная смесь, которая действительно имеет результат в первые часы.

Еще один продукт на который никогда бы не подумал — кукурузный крахмал

В первые часы, когда вы поставили пятно на одежде, возьмите крахмал и посыпьте то место. Оставьте вещь на несколько часов, можно даже на ночь. После щеткой уберите остатки и отправьте вещь в стиральную машину.

Как это работает? Кукурузный крахмал обладает хорошим свойством впитывать жир, поэтому он идеально подходит для выведения свежих пятен от жира. А главное, это то, что всегда найдется на кухне.

Конечно не забывайте и о действии моющих средств для посуды. Именно эта жидкость в первые минуты способна полностью вывести пятно от жира.

Нужно нанести средство на пятно, намылить и оставить на определенное время. После промыть водой, а вещь постирать.

Пятно Фото: odessa-life.od.ua

Есть и универсальный способ, который должны знать все — содовый раствор и кипяченая вода.

Способ применения? Необходимо кипяченой водой залить пятно от жира, а сверху насыпать раствор соды. Ориентируйтесь на пропорцию — чайная ложка соды на чашку воды. Оставить на 20 минут. После тщательно промыть.

Как это работает? Горячая вода расширяет поры ткани в которые проникает сода. Сода обладает способностью растворять жир.

Не забывайте о вечном способе удаления пятен — уксус. Он полностью безопасен, а главное действенный.

Способ применения. На участок в который проник жир нанесите раствор чистого уксуса и оставьте на несколько минут. После тщательно промойте.

Помните, этот способ не подойдет для ярких и некачественных тканей, уксус способен разъедать, поэтому вполне возможно, что на месте образуется пятно светлого цвета.

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