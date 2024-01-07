Диетический салат со свеклой, орехами и козьим сыром: полезно и недорого
Блюдо сочетает в себе полезные свойства свеклы и орехов, обеспечивая богатый вкус и питательные вещества. Салат идеально подходит для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой.
Диетический салат со свеклой — идеальный выбор легкой закуски. Сочетание вкусного овоща, хрустящих орехов и свежей зелени делает его отличным вариантом для диетического меню, пишет "Сегодня".
Этот салат обладает не только превосходным вкусом, но и ярким видом, что делает его прекрасным выбором для легкого обеда или ужина.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся такие продукты:
- свекла (отварная или запеченная) — 2 штуки;
- грецкие орехи — 1/2 стакана;
- зеленый салат (по выбору) — 100 г;
- козий сыр или фета — 50 г;
- сок лимона — 2 столовые ложки;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (укроп, петрушка) для декорирования.
Приготовление
Шаг 1. Свеклу нарежьте тонкими ломтиками или кубиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде для добавления аромата.
Шаг 2. Салатные листья промойте, обсушите и порвите на удобные для еды куски.
Шаг 3. Для заправки смешайте оливковое масло с лимонным соком. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 4. В большой салатнице смешайте свеклу, салатные листья, орехи и крошеный сыр.
Шаг 5. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
Шаг 6. Украсьте готовый салат свежей зеленью.
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