Подсказка из Вселенной: когда лучшее время для беременности согласно вашему знаку Зодиака

Планирование семьи и рождение ребенка — это всегда ответственный и сложный выбор. Кто-то к рождению ребенка подходит очень тщательно и не только начинает проверку здоровья и планирование зачатия ребенка, но и подбирает специальные дни для того, чтобы попытки были удачными.

Конечно существует множество советов и способов как правильно подойти к тому, чтобы планировать беременность. Однако, вы когда-нибудь задумывались, какое оптимальное время для рождения ребенка относительно вашего знака Зодиака? Издание astrotalk предлагает уникальный взгляд на продолжение рода по гороскопу для каждого из знаков.

Овен

Идеальный период для зачатия страстному и огненному знаку Овна — весна. Именно в весенний период, когда все вокруг цветет, набирается сил и энергии, Овен не только спокойно и уверенно может направить свой ресурс на продолжение рода, но и получит на замену еще и дополнительную дозу энергии и энтузиазма. Это в определенной степени усилит желание и уверенность к отцовству.

Телец

Для Тельцов идеально подходит для планирования беременности переход весны в лето (май-июнь). Телец земной знак, поэтому для него важно чувствовать стабильность и надежность. Именно переход весны в лето является тем периодом, который реализует все желания Тельца.

Новорожденный Фото: Pexels

Близнецы

Для Близнецов идеальным для зачатия ребенка является летний период. Именно с приближением лета Близнецы чувствуют баланс, что удачно влияет на чувства и развитие семейных отношений. Если до этого Близнецы имеют склонность колебаться в выборе, то именно в летний период их любопытство находится на вершине. Выбор очевиден.

Рак

Для Раков астрологи рекомендуют выбрать также летний период. Особое внимание стоит обратить именно на полнолуние. Бурлит мнение, что именно в этот период зачатия ребенка можно усилить сильную эмоциональную связь между мамой и младенцем.

Лев

Львы — энергетические и харизматичные люди, поэтому стоит отдать предпочтение планированию ребенка именно в сезон Льва, то есть лето. Дополнительно астрологи рекомендуют обратить внимание, что зачатие ребенка в этот период дает вероятность рождения интересной и яркой личности.

Дева

Девам рекомендуют планировать рождение ребенка на конец лета начало осени. Именно этот переходный этап идеально подходит для Дев, земному знаку, которые привыкли все анализировать.

Новорожденный ребенок Фото: pexels.com

Весы

Весы, которые любят гармонию и равновесие, должны обратить внимание на осенний период. Именно в этот период для Весов выходит на первый план семейные отношения, а значит это наиболее благоприятный сезон для продолжения рода.

Скорпион

Скорпионам стоит обратить внимание на октябрь-ноябрь. Именно эти месяцы — это сезон знака Зодиака. Он будет самым удачным и продуктивным на пути родительства.

Стрелок

Стрелец — знак огня. Ему астрологи рекомендуют обращать внимание на переход сезона с конца осени на зиму. Именно этот промежуток является наиболее удачным для планирования отцовства.

Козерог

Козерог — знак Земли, который полон амбиций, однако любит стабильность. Его сезон приходится на зимний период, поэтому именно он является наиболее благоприятным для него. Именно зимой зачатие ребенка является наиболее удачным.

Первенец Фото: pexels.com

Водолей

Водолей — знак воздуха, который символизирует приход весны. Именно на этот период стоит направить силы на продолжение рода.

Рыбы

Рыбы — это водяной знак, который закрывает астрологический цикл. Рыбы сами по себе очень творческие личности, поэтому если вы намерены родить себе такого же творческого ребенка, тогда направьте свои силы на планирование ребенка в переходный период с зимы на весну.

Напомним, ранее мы писали о пяти знаках Зодиака, для которых 2024 год будет насыщен важными событиями.