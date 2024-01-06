Лайфхаки для кухни: как сэкономить пространство и легко очистить посуду

Даже на самой маленькой кухне можно организовать пространство так, чтобы готовить было легко и комфортно. А с нагаром и накипью помогут справиться несколько простых советов.

Небольшие хитрости, которые знают опытные хозяйки, помогут сделать вашу кухню удобной и облегчат готовку и уборку. О том как сделать пространство кухни более эргономичным без ремонта и очистить сложные загрязнения, рассказал сайт Radka.in.Ua.

Кухонные лайфхаки – как удобно разместить посуду и технику

Чтобы готовить еду с комфортом, важны не только хорошие продукты и подходящая посуда. Нужно еще иметь достаточно места, чтобы было где развернуться кулинарному таланту.

Чтобы сделать пространство более эргономичным, воспользуйтесь этими лайфхаками:

если у вас на кухне есть свободная стена и не хватает места в ящиках и на полках, сделайте специальный стенд с креплениями и развесьте на нем часто используемую утварь;

если у вас маленькая рабочая поверхность, используйте разделочную доску подходящего размера, чтобы поставить ее на раковину, когда готовите еду;

повесьте на стену или на боковую поверхность подвесного кухонного шкафчика магнитный держатель для ножей, это значительно сэкономит место и ножи всегда будут под рукой;

на внутреннюю сторону дверцы кухонной тумбы повесьте небольшие пластиковые корзинки, в которых можно хранить разные кухонные мелочи: пластиковые крышки для банок, мусорные пакеты и прочее;

сделайте под потолком полки для хранения редко используемой кухонной техники и посуды, храните эти предметы в подписанных коробках, чтобы они не пылились и их можно было легко найти.

Нагар и накипь – как справиться с трудными загрязнениями

Существует несколько простых способов, которые значительно облегчают жизнь хозяйкам и продлевают срок службы кухонной утвари.

Чтобы не портить хорошую разделочную доску агрессивной химией и избежать размножения бактерий на ее поверхности, можно использовать лимон и соль. Разрежьте лимон пополам, обмакните в соль и натрите срезом доску. Оставьте доску на пару минут, после чего ополосните под холодной водой. Затем обсушите доску бумажным полотенцем и оставьте до полного высыхания в таком положении, чтобы доступ воздуха был к обеим сторонам доски.

Обычная поваренная соль помогает очистить нагар с чугунных сковородок и накипь внутри чайника. Используйте ее вместо агрессивных химических абразивов.

Накипь в чайнике также можно удалить прокипятив в нем воду с добавлением 2-3 пакетиков лимонной кислоты, в зависимости от объема чайника и степени загрязнения.

Если чистить посуду из нержавеющей стали абразивами, со временем она становится тусклой. Чтобы ваши кастрюли снова заблестели, помойте их раствором уксуса с водой в пропорции 1:1, после чего сразу вытрите насухо.

Напомним, как сделать кухонный нож острым в домашних условиях с помощью одного простого средства. На кухне нет ничего более раздражающего, чем тупые ножи, которые скользят по доске, рвут и давят продукты, вместо того, чтобы аккуратно их резать.

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