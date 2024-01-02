Дороже золота: топ-8 самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире
Вы когда-нибудь задумывались, что входит в создание вашего любимого аромата? И почему некоторые духи стоят так дорого? Секрет, по мнению экспертов, кроется в основных ингредиентах.
При создании духов используется множество ингредиентов. И самые изысканные и самые дорогие духи состоят из натуральных масел, получаемых из определенных видов цветов. Если вы видите очень недорогие духи, в которых утверждается, что они содержат один из этих редких ингредиентов, скорее всего, они сделаны из синтетических ароматов, созданных в лабораториях для имитации реального ингредиента. Они будет приятно пахнуть, но быстрей улетучиваться с вашей кожи и не будут обладать всей глубиной аромата. О самых дорогих парфюмерных ингредиентах пишет Byrdie.
Если говорить о стоимости духов, то чем реже ингредиент, тем дороже он будет стоить. Что касается ингредиентов, то они могут быть получены из самых неожиданных источников: цветов, деревьев и даже желез животных или внутренностей китов.
"Дефицит делает вещи дорогими, и то же самое касается и этих материалов. Для производства одного килограмма эфирного масла требуется много цветов, которые собирают в определенное время года. Таким образом, все эти дорогие материалы дороги в основном из-за источников". — говорит химик-косметолог Джинджер Кинг
Жасмин
Жасмин и его синтетическая версия используются более чем в 80 процентах всех женских духов. Но для получения одного фунта жасминового масла требуется около 2000 фунтов цветков жасмина, а для получения 1/25 унции абсолютного масла (самого ценного из масел, поскольку оно очень концентрированное) требуется столько же. Из-за огромного количества цветов, необходимых для производства масла, цена жасминового масла чрезвычайно высока.
Для сравнения, 1/8 унции жасминового масла стоит около 100 долларов, а 1/2 унции масла из лаванды стоит 13 долларов.
Процесс экстракции очень трудоемкий и требует большого количества цветков, которые цветут только ночью, что затрудняет сбор урожая. Цветы жасмина невероятно хрупкие, и их необходимо помещать в специальные корзины, чтобы защитить лепестки от повреждений. Их также необходимо немедленно перерабатывать в масло.
Аромат: цветочный, сладкий, чистый и слегка фруктовый, с оттенком зеленых нот.
Хорошо сочетается с: розой, создающей классический цветочный и сладкий аромат; сандалом — для теплого, сливочного и слегка древесного аромата; ванилью для сладкого, теплого аромата.
Болгарская роза
Как и жасмин, розовое масло содержится в большинстве ароматов. Но производство роз требует еще больше времени и, следовательно, еще дороже, чем производство жасмина.
Для производства фунта масла требуется 10 000 фунтов лепестков роз.
Болгарские розы, особенно Rosa Damascena, известны своим изысканным ароматом, но их выращивают в ограниченных регионах, таких как Долина роз в Болгарии, которая производит 70 процентов розового масла в мире. Розы в этой долине собирают уже более 300, но сезон сбора очень короток. У рабочих есть всего несколько недель с мая по июнь, чтобы собрать цветы, и им приходится выполнять свою работу в темноте до восхода солнца. Каждый цветок нужно срезать индивидуально, уложить в ивовые корзины и сразу же отнести на завод.
"Метод экстракции, известный как паровая дистилляция, требует много времени и требует значительного количества лепестков роз для получения небольшого количества эфирного масла", — говорит химик-косметолог Дэвид Петрилло. Неудивительно, что 1/8 унции концентрированного эфирного масла болгарской розы на сайте вроде Mountain Herbs стоит колоссальные 237 долларов.
Из-за высокой цены на розовое масло процветает мошенничество. Некоторые производители роз обманывают систему, разбавляя масло эфирными маслами герани или пальмарозы, которые содержат те же химические вещества, что и розовое масло.
Аромат: Интенсивно цветочный, с насыщенной, глубокой нотой розы, со сладкими, пряными и медовыми оттенками.
Хорошо сочетается с: геранью, для слегка цитрусового аромата; жасмин – для опьяняющего, сладкого и цветочного аромата; пачули — для землистого, древесного и экзотического аромата.
Ирис
"Эфирное масло ириса получают из корневищ растения ириса, в частности Iris germanica и Iris pallida", — говорит Петрилло, отмечая, что этим корневищам требуется несколько лет, чтобы созреть, прежде чем их можно будет переработать. Процесс экстракции включает в себя сушку корневищ в течение нескольких лет и измельчение их в порошок.
Джеймс Крейвен, архивариус парфюмерной компании Les Senteurs в Лондоне, назвал ирис одним из трех самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире. Почему? Потому что создание такого материала — огромная головная боль. Вам понадобится одна тонна луковиц (корней) ирисов возрастом от двух до пяти лет, чтобы произвести 2 килограмма эфирного масла.
Аромат: Пудровый, фиалковый, слегка древесный.
Хорошо сочетается с: фиалкой, создающей мягкий и романтический пудровый аромат; розой — вневременная цветочная смесь с пудровым и слегка сладким оттенком; сандалом — для кремового и глубокого теплого аромата; кедром для древесно-землистого аромата.
Уд
Уд получают из древесины дикого тропического дерева, называемого алойным деревом, удом, райским деревом и агарным деревом. Древесина должна заразиться плесенью под названием Phialophora parasitica, которая заставляет древесину выделять уд, темную, чрезвычайно ароматную смолу. Судя по всему, только 2 процента агаровых деревьев производят уд, что делает его невероятно ценным и, следовательно, дорогим.
Из-за своей редкости, высокого спроса и сложности сбора масло уда является одним из самых дорогих масел в мире. В какой-то момент его стоимость оценивалась в 1,5 раза выше стоимости золота, и его иногда называли "жидким золотом".
Уд был популярен на Ближнем Востоке на протяжении веков, а сейчас на Западе он переживает бум: все больше и больше брендов создают ароматы на основе древесного и дымного масла уда. Но все они имеют свою цену. Аромат Gucci Oud от Gucci обойдется вам в 137 долларов. Фаворит Tom Ford's Tobacco Oud стоит 340 долларов.
Аромат: древесный, дымный
Хорошо сочетается с: цветочными и древесными ароматами.
Мускус
Хотя натуральный мускус является одним из самых дорогих продуктов животного происхождения в мире, подавляющее большинство мускуса, производимого и продаваемого в мире в наши дни, является синтетическим. Почему? Потому что, чтобы получить настоящий, натуральный мускус, вы должны сначала убить самца кабарги, который находится под угрозой исчезновения в регионе Непала. Это совершенно неэтично и жестоко.
"В наши дни мускус можно получить путем синтеза, но даже при использовании синтетических материалов для достижения такого аромата он все равно может быть дорогим", — говорит Кинг об ингредиенте, который пахнет тепло, древесно и, ну, животно.
Натуральный мускус широко использовался до конца 19 века, когда этика стала играть решающую роль, и люди прекратили убой кабарги из-за запретов на охоту и торговлю. К сожалению, браконьеры до сих пор убивают этих оленей, собирают их мускусные стручки (железы, расположенные в брюшной полости рядом с пенисом оленя), а затем создают зерно из высушенного мускусного стручка.
"Мускус — это универсальная и основополагающая нота аромата, которая хорошо сочетается с широким спектром ароматов, создавая сложные и привлекательные ароматные комбинации. Он может добавить аромату глубину, чувственность и долговечность", — говорит Петрилло.
Аромат: Глубокий, древесный и смолистый аромат с дымными, анималистическими и бальзамическими оттенками.
Хорошо сочетается с: ванилью, создающей теплый, сладкий аромат; янтарем для теплого, глубокого аромата; пачули — глубокий землистый аромат со сладкими и древесными оттенками; сандалом для кремового и гладкого аромата.
Амбра
Амбра сегодня входит в тройку самых дорогих парфюмерных ингредиентов. Это секрет, вырабатываемый кашалотами, и он встречается исключительно редко из-за того, что кашалоты исчезают и потому что найти готовую амбру нелегко.
Амбру можно найти в океане, или когда ее выбрасывает на берег.
Аромат: Уникальный и сложный аромат с морскими, сладкими и землистыми нотками, источающий океанический аромат.
Хорошо сочетается с: цитрусовыми: свежие и пикантные ноты цитрусовых, таких как бергамот или лимон, могут дополнять амбру, добавляя аромату яркий и воодушевляющий аспект; ванилью для теплого, сливочного, манящего аромата; ирисом – пудровый и утонченный цветочный аромат.
Шафран
В кулинарном мире шафран является одной из самых дорогих специй в мире, но он также используется в парфюмерии из-за своих теплых, пряных и землистых нот. По словам Петрилло, каждый цветок шафранового крокуса дает всего несколько нитей шафрана, что делает его сбор невероятно трудоемким.
Шафран имеет слегка сладкий аромат с "оттенками сена и землистости", и его часто описывают как "имеющий сложный, цветочный и в некоторой степени лекарственный аромат".
Аромат: цветочный, сладкий, чистый.
Хорошо сочетается с: экзотическими цветами, такими как франжипани, гардения и магнолия.
Тубероза
Если вы любитель сладких духов, то скорей всего они содержат туберозу, известную своим опьяняющим, сладким и цветочным ароматом. Цветы туберозы, часто используемые в элитной парфюмерии, сложны в выращивании и требуют особых условий для оптимального роста, что увеличивает их стоимость.
Аромат: цветочный, сладкий, чистый.
Хорошо сочетается с: цветочными ароматами, такими как гардения, апельсиновый цвет и иланг-иланг.
Напомним, ранее Фокус писал о том, какие ароматы улучшают настроение.