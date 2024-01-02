Дороже золота: топ-8 самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире

Вы когда-нибудь задумывались, что входит в создание вашего любимого аромата? И почему некоторые духи стоят так дорого? Секрет, по мнению экспертов, кроется в основных ингредиентах.

При создании духов используется множество ингредиентов. И самые изысканные и самые дорогие духи состоят из натуральных масел, получаемых из определенных видов цветов. Если вы видите очень недорогие духи, в которых утверждается, что они содержат один из этих редких ингредиентов, скорее всего, они сделаны из синтетических ароматов, созданных в лабораториях для имитации реального ингредиента. Они будет приятно пахнуть, но быстрей улетучиваться с вашей кожи и не будут обладать всей глубиной аромата. О самых дорогих парфюмерных ингредиентах пишет Byrdie.

Если говорить о стоимости духов, то чем реже ингредиент, тем дороже он будет стоить. Что касается ингредиентов, то они могут быть получены из самых неожиданных источников: цветов, деревьев и даже желез животных или внутренностей китов.

"Дефицит делает вещи дорогими, и то же самое касается и этих материалов. Для производства одного килограмма эфирного масла требуется много цветов, которые собирают в определенное время года. Таким образом, все эти дорогие материалы дороги в основном из-за источников". — говорит химик-косметолог Джинджер Кинг

Жасмин

Жасмин и его синтетическая версия используются более чем в 80 процентах всех женских духов. Но для получения одного фунта жасминового масла требуется около 2000 фунтов цветков жасмина, а для получения 1/25 унции абсолютного масла (самого ценного из масел, поскольку оно очень концентрированное) требуется столько же. Из-за огромного количества цветов, необходимых для производства масла, цена жасминового масла чрезвычайно высока.

Жасмин Фото: pixabay.com

Для сравнения, 1/8 унции жасминового масла стоит около 100 долларов, а 1/2 унции масла из лаванды стоит 13 долларов.

Процесс экстракции очень трудоемкий и требует большого количества цветков, которые цветут только ночью, что затрудняет сбор урожая. Цветы жасмина невероятно хрупкие, и их необходимо помещать в специальные корзины, чтобы защитить лепестки от повреждений. Их также необходимо немедленно перерабатывать в масло.

Аромат: цветочный, сладкий, чистый и слегка фруктовый, с оттенком зеленых нот.

Хорошо сочетается с: розой, создающей классический цветочный и сладкий аромат; сандалом — для теплого, сливочного и слегка древесного аромата; ванилью для сладкого, теплого аромата.

Болгарская роза

Как и жасмин, розовое масло содержится в большинстве ароматов. Но производство роз требует еще больше времени и, следовательно, еще дороже, чем производство жасмина.

Для производства фунта масла требуется 10 000 фунтов лепестков роз.

Роза Фото: Pixabay

Болгарские розы, особенно Rosa Damascena, известны своим изысканным ароматом, но их выращивают в ограниченных регионах, таких как Долина роз в Болгарии, которая производит 70 процентов розового масла в мире. Розы в этой долине собирают уже более 300, но сезон сбора очень короток. У рабочих есть всего несколько недель с мая по июнь, чтобы собрать цветы, и им приходится выполнять свою работу в темноте до восхода солнца. Каждый цветок нужно срезать индивидуально, уложить в ивовые корзины и сразу же отнести на завод.

"Метод экстракции, известный как паровая дистилляция, требует много времени и требует значительного количества лепестков роз для получения небольшого количества эфирного масла", — говорит химик-косметолог Дэвид Петрилло. Неудивительно, что 1/8 унции концентрированного эфирного масла болгарской розы на сайте вроде Mountain Herbs стоит колоссальные 237 долларов.

Из-за высокой цены на розовое масло процветает мошенничество. Некоторые производители роз обманывают систему, разбавляя масло эфирными маслами герани или пальмарозы, которые содержат те же химические вещества, что и розовое масло.

Аромат: Интенсивно цветочный, с насыщенной, глубокой нотой розы, со сладкими, пряными и медовыми оттенками.

Хорошо сочетается с: геранью, для слегка цитрусового аромата; жасмин – для опьяняющего, сладкого и цветочного аромата; пачули — для землистого, древесного и экзотического аромата.

Ирис

"Эфирное масло ириса получают из корневищ растения ириса, в частности Iris germanica и Iris pallida", — говорит Петрилло, отмечая, что этим корневищам требуется несколько лет, чтобы созреть, прежде чем их можно будет переработать. Процесс экстракции включает в себя сушку корневищ в течение нескольких лет и измельчение их в порошок.

Ирисы

Джеймс Крейвен, архивариус парфюмерной компании Les Senteurs в Лондоне, назвал ирис одним из трех самых дорогих парфюмерных ингредиентов в мире. Почему? Потому что создание такого материала — огромная головная боль. Вам понадобится одна тонна луковиц (корней) ирисов возрастом от двух до пяти лет, чтобы произвести 2 килограмма эфирного масла.

Аромат: Пудровый, фиалковый, слегка древесный.

Хорошо сочетается с: фиалкой, создающей мягкий и романтический пудровый аромат; розой — вневременная цветочная смесь с пудровым и слегка сладким оттенком; сандалом — для кремового и глубокого теплого аромата; кедром для древесно-землистого аромата.

Уд

Уд получают из древесины дикого тропического дерева, называемого алойным деревом, удом, райским деревом и агарным деревом. Древесина должна заразиться плесенью под названием Phialophora parasitica, которая заставляет древесину выделять уд, темную, чрезвычайно ароматную смолу. Судя по всему, только 2 процента агаровых деревьев производят уд, что делает его невероятно ценным и, следовательно, дорогим.

Из-за своей редкости, высокого спроса и сложности сбора масло уда является одним из самых дорогих масел в мире. В какой-то момент его стоимость оценивалась в 1,5 раза выше стоимости золота, и его иногда называли "жидким золотом".

Сбор древесины алойного дерева

Уд был популярен на Ближнем Востоке на протяжении веков, а сейчас на Западе он переживает бум: все больше и больше брендов создают ароматы на основе древесного и дымного масла уда. Но все они имеют свою цену. Аромат Gucci Oud от Gucci обойдется вам в 137 долларов. Фаворит Tom Ford's Tobacco Oud стоит 340 долларов.

Аромат: древесный, дымный

Хорошо сочетается с: цветочными и древесными ароматами.

Мускус

Хотя натуральный мускус является одним из самых дорогих продуктов животного происхождения в мире, подавляющее большинство мускуса, производимого и продаваемого в мире в наши дни, является синтетическим. Почему? Потому что, чтобы получить настоящий, натуральный мускус, вы должны сначала убить самца кабарги, который находится под угрозой исчезновения в регионе Непала. Это совершенно неэтично и жестоко.

Кабарга

"В наши дни мускус можно получить путем синтеза, но даже при использовании синтетических материалов для достижения такого аромата он все равно может быть дорогим", — говорит Кинг об ингредиенте, который пахнет тепло, древесно и, ну, животно.

Натуральный мускус широко использовался до конца 19 века, когда этика стала играть решающую роль, и люди прекратили убой кабарги из-за запретов на охоту и торговлю. К сожалению, браконьеры до сих пор убивают этих оленей, собирают их мускусные стручки (железы, расположенные в брюшной полости рядом с пенисом оленя), а затем создают зерно из высушенного мускусного стручка.

"Мускус — это универсальная и основополагающая нота аромата, которая хорошо сочетается с широким спектром ароматов, создавая сложные и привлекательные ароматные комбинации. Он может добавить аромату глубину, чувственность и долговечность", — говорит Петрилло.

Аромат: Глубокий, древесный и смолистый аромат с дымными, анималистическими и бальзамическими оттенками.

Хорошо сочетается с: ванилью, создающей теплый, сладкий аромат; янтарем для теплого, глубокого аромата; пачули — глубокий землистый аромат со сладкими и древесными оттенками; сандалом для кремового и гладкого аромата.

Амбра

Амбра сегодня входит в тройку самых дорогих парфюмерных ингредиентов. Это секрет, вырабатываемый кашалотами, и он встречается исключительно редко из-за того, что кашалоты исчезают и потому что найти готовую амбру нелегко.

Амбра Фото: Sky News

Амбру можно найти в океане, или когда ее выбрасывает на берег.

Аромат: Уникальный и сложный аромат с морскими, сладкими и землистыми нотками, источающий океанический аромат.

Хорошо сочетается с: цитрусовыми: свежие и пикантные ноты цитрусовых, таких как бергамот или лимон, могут дополнять амбру, добавляя аромату яркий и воодушевляющий аспект; ванилью для теплого, сливочного, манящего аромата; ирисом – пудровый и утонченный цветочный аромат.

Шафран

В кулинарном мире шафран является одной из самых дорогих специй в мире, но он также используется в парфюмерии из-за своих теплых, пряных и землистых нот. По словам Петрилло, каждый цветок шафранового крокуса дает всего несколько нитей шафрана, что делает его сбор невероятно трудоемким.

Шафран Фото: Pixabay

Шафран имеет слегка сладкий аромат с "оттенками сена и землистости", и его часто описывают как "имеющий сложный, цветочный и в некоторой степени лекарственный аромат".

Аромат: цветочный, сладкий, чистый.

Хорошо сочетается с: экзотическими цветами, такими как франжипани, гардения и магнолия.

Тубероза

Если вы любитель сладких духов, то скорей всего они содержат туберозу, известную своим опьяняющим, сладким и цветочным ароматом. Цветы туберозы, часто используемые в элитной парфюмерии, сложны в выращивании и требуют особых условий для оптимального роста, что увеличивает их стоимость.

Цветы туберозы

Аромат: цветочный, сладкий, чистый.

Хорошо сочетается с: цветочными ароматами, такими как гардения, апельсиновый цвет и иланг-иланг.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие ароматы улучшают настроение.