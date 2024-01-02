Шоколадный торт с вишнями: самый простой рецепт вкусного торта
Этот торт получается очень вкусным, сочным и ароматным. И его очень просто приготовить.
Шоколадный бисквит идеально сочетается с вишней, а сливочный крем придает торту нежность и сливочный вкус. И этот торт стоит приготовить по нескольким причинам: он простой в приготовлении, для него нужны самые доступные ингредиенты и торт получается очень вкусным. Как приготовить шоколадный торт с вишнями, расскажет Фокус.
Бисквит получается мягким и воздушным, а крем — нежным и сливочным. Вишня добавляет торту свежести и аромата.
Шоколадный торт с вишнями
Ингредиенты:
Для бисквита:
- 4 яйца;
- 180 г сахара;
- 100 г муки;
- 50 г какао;
- 1/2 ч. л. разрыхлителя;
- 1/2 ч. л. соды.
Для крема:
- 500 г сливочного масла;
- 300 г вареной сгущенки;
- 100 г вишни.
Для бисквита взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Просейте муку, какао, разрыхлитель и соду.
Введите сухие ингредиенты в яичную массу и перемешайте до однородности.
Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом и присыпанную мукой.
Выпекайте бисквит в разогретой до 180 градусов духовке 30-35 минут.
Готовый бисквит остудите.
И готовьте крем. Взбейте сливочное масло до пышности. Постепенно введите вареную сгущенку и перемешайте до однородности. Вишни очистите от косточек и обсушите. Можно также использовать замороженные вишни без косточек.
Разрежьте готовый остывший бисквит на три коржа. Промажьте коржи кремом и выложите вишни. Сверху торт также покройте кремом. Украсьте торт по желанию: целыми вишенками и тертым шоколадом. Можно также использовать листочки мяты.
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