Домашний майонез за одну минуту — вкуснее магазинного

Майонез всегда был и есть важным ингредиентом для приготовления праздничных блюд. Поэтому из года в год хозяйки накануне праздников закупаются им сполна.

Однако мало кто знает, что вкусный и нежный майонез с легкостью можно приготовить у себя дома, однако он будет гораздо вкуснее и полезнее чем из магазина. А главное для его приготовления понадобится всего два ингредиента, пишет ProstoWay.

Ингредиенты

250 миллилитров рафинированного масла;

1 яйцо (можно использовать куриное, или заменить несколькими перепелиными);

0,5 чайной ложки соли;

0,5 чайной ложки сахара;

1 чайная ложка нежной горчицы;

1 столовая ложка лимонного сока.

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Приготовление

Шаг 1

Добавляем в посуду, где будем взбивать майонез такие ингредиенты — яйцо, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Далее устанавливаем блендер вертикально накрывая им яичный желток.

Шаг 2

Взбиваем смесь в течение 1-2 минут до однородности в одном темпе.

Шаг 3

Медленно не прерываясь добавляем масло и продолжаем взбивать смесь не останавливаясь пока она не станет необходимой консистенции.

Помните, что домашний майонез намного полезнее и вкуснее любого магазинного.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный куриный паштет с яйцами.