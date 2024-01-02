Домашний майонез за одну минуту — вкуснее магазинного
Майонез всегда был и есть важным ингредиентом для приготовления праздничных блюд. Поэтому из года в год хозяйки накануне праздников закупаются им сполна.
Однако мало кто знает, что вкусный и нежный майонез с легкостью можно приготовить у себя дома, однако он будет гораздо вкуснее и полезнее чем из магазина. А главное для его приготовления понадобится всего два ингредиента, пишет ProstoWay.
Ингредиенты
- 250 миллилитров рафинированного масла;
- 1 яйцо (можно использовать куриное, или заменить несколькими перепелиными);
- 0,5 чайной ложки соли;
- 0,5 чайной ложки сахара;
- 1 чайная ложка нежной горчицы;
- 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление
Шаг 1
Добавляем в посуду, где будем взбивать майонез такие ингредиенты — яйцо, соль, сахар, горчицу и лимонный сок. Далее устанавливаем блендер вертикально накрывая им яичный желток.
Шаг 2
Взбиваем смесь в течение 1-2 минут до однородности в одном темпе.
Шаг 3
Медленно не прерываясь добавляем масло и продолжаем взбивать смесь не останавливаясь пока она не станет необходимой консистенции.
Помните, что домашний майонез намного полезнее и вкуснее любого магазинного.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить вкусный куриный паштет с яйцами.