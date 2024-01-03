Салат "Днестр" с курицей, яблоками и грецкими орехами: простой и быстрый рецепт

Легкий и питательный салат, который обеспечивает прекрасный баланс вкуса и текстуры, идеально подходит как для праздничного стола, так и для повседневного ужина.

Салат "Днестр" — прекрасный выбор для особых случаев. Сочетание куриного мяса, свежих яблок и хрустящих грецких орехов придаст вашему блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для праздничного стола, пишет 1000.menu.

Этот салат обладает не только превосходным вкусом, но и ярким видом, что делает его отличным выбором для любого праздничного застолья.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

отварное куриное филе — 200 г;

свежие яблоки — 2 штуки;

сельдерей (стебель) — 1 штука;

грецкие орехи — 1/2 стакана;

майонез низкой жирности — 3 столовые ложки;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Куриное филе нарежьте на небольшие кусочки. Яблоки вымойте, очистите от кожуры и семян, нарежьте кубиками.

Шаг 2. Сельдерей нарежьте тонкими ломтиками. Грецкие орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите.

Шаг 3. В миске смешайте куриное филе, яблоки, сельдерей и орехи.

Шаг 4. Добавьте майонез, лимонный сок и приправьте солью и перцем по вкусу. Аккуратно перемешайте.

Шаг 5. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

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