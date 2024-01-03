Горячие бутерброды с ветчиной, сыром и томатами: быстро и сытно

Горячие бутерброды идеально подходят для питательного ужина или перекуса. Вы можете экспериментировать с ингредиентами, добавляя разные виды сыра или ветчины.

Горячие бутерброды с ветчиной и сыром — идеальный выбор для быстрого, но сытного перекуса. Сочетание ароматной ветчины, тающего во рту сыра и свежих томатов придаст вашему блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для уютного семейного ужина или перекуса в кругу друзей, пишет The Epoch Times.

Эти бутерброды обладают не только превосходным вкусом, но и аппетитным видом, что делает их отличным выбором для любого случая.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся такие простые продукты:

хлеб для тостов — 4 ломтика;

ветчина — 100 г;

твердый сыр (например, чеддер или гауда) — 100 г;

свежие томаты — 2 штуки;

майонез или масло для смазывания — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (базилик, орегано) для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Хлеб поджарьте в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки.

Шаг 2. Ветчину нарежьте тонкими ломтиками. Томаты вымойте и нарежьте кружочками. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 3. На каждый ломтик хлеба намажьте тонкий слой майонеза или масла. Выложите слой ветчины, затем томаты и посыпьте сверху тертым сыром.

Шаг 4. Приправьте бутерброды солью и перцем по вкусу.

Шаг 5. Разогрейте духовку до 180°C и запекайте бутерброды в течение 5-7 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Шаг 6. Перед подачей украсьте бутерброды свежей зеленью.

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