Эксперт по отношениям назвал главный признак грядущего развода

Яркость эмоций в браке со временем угасает, и если пары игнорируют ежедневные маленькие ритуалы, их отношения под угрозой. Все начинается с незаметного на первый взгляд нюанса.

Пары, которые перестают прикасаться друг к другу, в конечном итоге обязательно расстаются. Таким наблюдением на странице в TikTok поделился консультант по вопросам брака Рик Нетшиозви.

Любые отношения, если их не подпитывать любовью, заботой и вниманием, со временем начинают угасать. И началом конца становится вещь, которая многим поначалу кажется несущественной.

"Один из главнейших признаков умирающего брака — это когда отношения лишены прикосновений. Вы больше не обнимаете друг друга, поцелуи уже не те, или они не так часто, как раньше", – подчеркнул Нетшиозви.

Он добавил, что те, кто спит строго на своей половине кровати и даже не касается ног своего партнера, тоже могут со временем разойтись.

"Один из способов увидеть, что прикосновения действительно исчезли и действительно исчезли, заключается в том, что в ту минуту, когда вы, будучи супружеской парой, прикасаетесь друг к другу, течет странная энергия. Это символ того, что вы разлетаетесь быстрее, чем молния ударяет в дерево в день грозы", – отметил эксперт.

В комментариях мнения пользователей на сказанное Риком, разделились. Не все согласны с ним.

"Это явный признак того, что мы все хотим хорошо выспаться", "Нам обоим за 50. Мы спим в разных спальнях, потому что оба храпим. Я не могу вспомнить, когда мы в последний раз целовались. Уже 35 лет", "А может, просто достиг нового уровня комфорта и следующего шага в браке – 30 лет. Мы уже все это сделали, теперь нам пора спать", — пишут те, чье мнение отличается от слов Нетшиозви.

Другие же, напротив, подтверждают сказанное.

"Мой муж все еще тает от меня даже после 10 лет брака. Я до сих пор чувствую бабочки в животе, когда он возвращается домой", "Мой брак был таким и чуть не погиб. Мы справились", "Мой муж чувствует любовь, когда я его целую, даже очень быстро. Мы всегда целуемся друг с другом", – делятся зрители своими мыслями.

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