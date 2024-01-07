Чернослив с грецкими орехами и сливками: рецепт вкусного десерта

Вкусный и элегантный десерт с черносливом наверняка станет изюминкой вашего стола.

Десерт с черносливом, орехами и сливками — идеальный выбор для особых случаев. Сочетание сладкого чернослива, хрустящих орехов и нежных сливок придаст вашему блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для праздничного меню, пишет UAnews.

Этот десерт обладает не только превосходным вкусом, но и аппетитным видом, что делает его отличным выбором для любого праздничного застолья.

Ингредиенты

Для приготовления десерта понадобятся следующие продукты:

чернослив без косточек — 200 г;

грецкие орехи — 100 г;

жирные сливки (33-35%) — 200 мл;

сахарная пудра или мед — по вкусу;

ванильный экстракт — 1 чайная ложка;

мелко нарезанный шоколад или шоколадная стружка — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Чернослив залейте теплой водой на 30 минут, чтобы он стал мягче. Затем слейте воду и мелко нарежьте чернослив.

Шаг 2. Грецкие орехи измельчите в блендере или ножом.

Шаг 3. Взбейте сливки с сахарной пудрой или медом и ванильным экстрактом до образования пышной массы.

Шаг 4. В блендере смешайте взбитые сливки, чернослив и грецкие орехи до получения однородной консистенции.

Шаг 5. Готовую массу выложите в десертные бокалы или креманки.

Шаг 6. Украсьте десерт мелко нарезанным шоколадом или шоколадной стружкой.

Перед подачей дайте десерту охладиться в холодильнике в течение нескольких часов.

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