Благоприятные и сложные дни. Лунный календарь на январь 2024 года

Фазы Луны считаются важным аспектом, который может оказывать влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Про самые опасные дни в январе — рассказываем дальше.

Астролога Анжела Перл рассказала, что когда в январе Луна будет менять свой статус, а также, какие дни в первый месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных дел.

Фазы Луны в январе 2024 года

Убывающая: 1-10 и 26-31 января;

Новолуние: 11 января;

Растущая: 12-24 января;

Полная Луна: 25 января.

Лунный календарь на январь 2024 года: благоприятные дни

Удачными для важных дел и начинаний в январе считаются такие даты: 2, 3, 8, 9, 12, 16, 17 и 18 января.

Лунный календарь на январь 2024 года: неблагоприятные дни

Опасными и неблагоприятными для важных в январе дел считаются даты: 1, 5, 6, 11, 14, 15, 19-25, 27, 31 января. Также лучше ничего не планировать на 26 января — перенесите все дела на другой день.

Также Фокус писал календарь магнитных бурь на январь 2024 года