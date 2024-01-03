10 причин, почему вы просыпаетесь утром с головной болью

Если каждое утро вы просыпаетесь с головной болью, важно понять, почему так происходит. Эти 10 причин могут быть виновниками утренней головной боли в холодное время года.

Зимнее утро кажется романтичным и освежающим, однако пробуждение с головной болью может изменить это ощущение. При более низких температурах некоторые люди часто жалуются на утреннюю головную боль. Если вы тоже страдаете от такого дискомфорта, то знаете, что зимняя мигрень может быть весьма неприятной. Одной из наиболее частых причин является холодный воздух, который вызывает ряд других факторов, увеличивающих риск головной боли. Об этом пишет Healthy Shots.

Исследование, опубликованное в "Журнале головной боли", установило связь между снижением температуры и усилением головной боли. Невролог Неха Капур рассказал о том, что существуют эффективные способы предотвратить эти триггеры головной боли.

Обезвоживание

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Зимой мы часто пьем меньше воды, потому что испытываем меньшую жажду, что может привести к обезвоживанию, которое провоцирует головную боль. Холодный зимний воздух сухой, а пониженный уровень влажности может вызвать повышенную потерю жидкости при дыхании, усугубляя обезвоживание во время сна. Все эти причины также могут вызвать головную боль.

Низкая влажность

Отопление значительно снижает уровень влажности в помещении, что может способствовать обезвоживанию. Это может раздражать слизистые, вызывая заложенность носа и головную боль. Помочь в данной ситуации может использование увлажнителя воздуха в спальне.

Сон в холодной комнате

Хотя прохладная комната обычно способствует лучшему сну, очень низкие температуры могут нарушить цикл сна и вызвать головную боль напряжения. Холодный воздух вызывает сужение кровеносных сосудов, уменьшая приток крови к мозгу и провоцируя появление головной боли.

Заложенность носа

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Зима часто способствует повышенному росту респираторных инфекций и аллергий, которые могут вызвать заложенность носа, простуду и кашель. Заложенность носовых пазух из-за простуды или аллергии может привести к утренней головной боли. Затруднения с дыханием в ночное время также могут способствовать головной боли при пробуждении.

Апноэ во сне

Апноэ во сне – это состояние, при котором дыхание останавливается во время сна, что может наутро вызвать головную боль. Эта проблема становится более распространенной в зимние месяцы. Нарушение режима сна и кислородное голодание, вызванное апноэ, являются одними из наиболее частых причин утренней головной боли.

Стресс

Если вы страдаете от стресса, есть вероятность, что рано утром у вас может возникнуть головная боль. Праздники, ненормированный график работы и повышенная социальная активность зимой, могут нарушить баланс между работой и личной жизнью, повысив риск стресса.

Отказ от кофеина

Зимнее утро может быть особенно трудным, и люди могут потреблять больше кофеина в течение дня, чтобы сохранить бодрость и энергичность. Однако внезапное сокращение потребления кофеина может привести к синдрому отмены и спровоцировать головную боль. Чтобы избежать этого, поддерживайте стабильное и умеренное потребление кофеина и помните о нежелательности любых резких изменений.

Неправильная поза во время сна

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Головная боль зимой также является обычным явлением, поскольку низкие температуры способствуют напряжению мышц во время сна. Сон в неудобной позе может привести к напряжению шеи и плеч, что вызывает головную боль напряжения.

Бруксизм

Стресс, который может усиливаться в зимний период, является частым провоцирующим фактором бруксизма — скрежетания зубами. Холодная погода может усугубить это состояние, вызывая головную боль при пробуждении. Управление стрессом с помощью методов релаксации и устранение основных причин стресса могут помочь предотвратить скрежетание зубами и связанную с ним утреннюю головную боль.

Сезонное аффективное расстройство (САР)

Некоторые люди в зимние месяцы испытывают сезонное аффективное расстройство, характеризующееся изменениями настроения и снижением уровня энергии. САР также может способствовать возникновению головной боли, поскольку физические и эмоциональные последствия расстройства могут влиять на качество сна. Регулярные физические упражнения и пребывание на свежем воздухе в светлое время суток могут помочь справиться с САР и снизить вероятность утренней головной боли.

Напомним, головная боль может существенно ухудшить качество жизни и снизить вашу трудоспособность, но, к счастью, существует множество домашних средств, которые могут быстро облегчить или снять боль.

Ранее Фокус писал о том, как мороженое может спровоцировать резкую головную боль.

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