С белым вином и вареньем: рецепт необычного глинтвейна
Евгений Клопотенко и Мария Виндзор советуют попробовать малиновое варенье. Вместе с этим, стоит поэкспериментировать, отказавшись от традиционного красного вина в этом напитке.
Удачным решением зимой при выборе напитка всегда станет ароматный глинтвейн. О рецепте теплого напитка с белым вином рассказывает украинский шеф-повар Евгений Клопотенко со ссылкой на Марию Виндзор.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 5 шт. гвоздики;
- 750 мл белого вина;
- 10-15 г сушеной бузины;
- 300 мл крепленого вина;
- 250 г малинового варенья;
- цедра 1 лимона.
Для начала в сотейнике обжариваем гвоздику до появления приятного аромата (примерно при температуре 80 градусов). Добавляем наше вино, сушеную бузину. Нагреваем и варим 5 мин на минимальном огне, не доводя напиток до кипения.
Добавляем в сотейник 250 г малинового варенья, постепенно, пробуя, чтобы вам было вкусно и сбалансировано. Наливаем также 300 мл белого крепленого вина. Когда напиток снова нагреется — добавляем цедру 1 лимона и выключаем огонь.
Даем глинтвейну настояться 10-15 мин. Перед подачей нужно процедить его через сито.
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