Запеченные яблоки с корицей, медом и орехами: вкусный и полезный десерт
Благодаря сочетанию сладких и ароматных ингредиентов, запеченные яблоки обязательно понравятся всем вашим гостям.
Запеченные яблоки с корицей и орехами — десерт, который легко приготовить. Ароматная корица, сладкие яблоки и хрустящие орехи придают этому блюду особую изысканность, делая его превосходным выбором для зимнего вечера, пишет 1000.menu.
Этот десерт не только обладает превосходным вкусом, но и является здоровым и аппетитным угощением, подходящим для любого застолья.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся такие простые продукты:
- средние яблоки — 4 штуки;
- грецкие орехи (или любые другие орехи) — 1/2 стакана;
- мед или кленовый сироп — 2 столовые ложки;
- корица — 1 чайная ложка;
- изюм (по желанию) — 1/4 стакана;
- сливочное масло — 2 столовые ложки;
- щепотка мускатного ореха (по желанию).
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°C. Яблоки вымойте, вырежьте сердцевину, оставляя дно целым.
Шаг 2. Грецкие орехи измельчите и смешайте с медом (или кленовым сиропом), корицей и изюмом. Добавьте щепотку мускатного ореха для дополнительного аромата.
Шаг 3. Наполните яблоки орехово-медовой смесью. Сверху положите небольшой кусочек сливочного масла на каждое яблоко.
Шаг 4. Поместите яблоки в запекаемую форму и запекайте в духовке около 20-30 минут, пока яблоки не станут мягкими.
Шаг 5. Подавайте горячими, можно добавить шарик ванильного мороженого или взбитые сливки для дополнительного удовольствия.
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