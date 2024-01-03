Как приготовить витаминную воду для орхидеи. После этого напитка ваш цветок наберется силы

Зима — это всегда период потери энергии и сил. Именно в этот сезон ощущается наибольший дефицит витаминов и ресурса как у людей, так и животных, растений.

Важно в это время позаботиться о своем здоровье и здоровье ваших домашних любимцев и растений. Именно поэтому мы вам расскажем, как приготовить витаминный комплекс в домашних условиях для ваших орхидей, а поможет вам в этом кожура цитрусовых, которую вы уже были готовы отправить в мусорку, пишет издание Книга советов.

Цветоводы с опытом знают, что для орхидеи прекрасно подходит апельсиновая вода, которую с легкостью можно приготовить дома.

Именно настой из кожуры цитрусовых является идеальной альтернативой известного препарата "Аскорутин", который содержит в себе витамины Р и С. Этот препарат часто используют для удобрения комнатных растений.

Именно он, и его альтернатива — апельсиновая вода, способны спровоцировать рост растения и инициировать процесс апреля в зимний период.

Как приготовить апельсиновую воду в домашних условиях, которую можно использовать для орхидей

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты

-1 литр воды;

-Кожа одного апельсина.

Способ приготовления

Очистите кожуру с одного апельсина. Измельчите ее на мелкие кусочки или перебейте в блендере. Затем соедините литр воды со смесью из кожуры апельсина и оставьте на сутки настояться. После процедите жидкость через марлю или сито.

Далее необходимо взять миску в которую поместится горшок орхидеи, налейте туда настой и поставьте горшок с цветком, чтобы сами корни растения оказались в жидкости.

Важно, ни в коем случае не лейте раствор поверх грунта, ведь так вы можете только навредить растению.

Если в качестве дренажа в горшке использована сосновая кора, тогда поместите его в раствор на 10 минут. Этого времени достаточного для того, чтобы корни вобрали в себя все необходимые питательные вещества.

Орхидея Орхидея Орхидея Орхидея

Уже через несколько дней может наблюдать эффект — листья у растения станут зеленее, цветок прибавит в росте, а если не цвел до этого, то вскоре стоит ждать бутонов.

Конечно, для основы настойки можно использовать не только кожуру апельсина, но и натуральный апельсиновый сок. В этом случае немного другая рецептура. Необходимо в литр воды комнатной температуры добавить одну чайную ложку натурального апельсинового сока.

Помните, сок из магазина ни в коем случае использовать нельзя, ведь это только навредит растению. Он может содержать различные пищевые добавки и красители, которые в результате даже могут привести к гибели растений.

На случай, если вы все же выберете вариант использования таблеток "Аскорутина", тогда также помните, что на 1 литр воды нужно добавить минимум 2 таблетки, но не более 5. Будьте внимательны, в этом случае нужно тщательно следить, чтобы все частицы препарата растворились в воде.

Ни в коем случае не выливайте последние капли жидкости в горшок с растением. Это также может навредить.

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