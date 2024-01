Они улучшат вашу жизнь: 30 простых домашних лайфхаков

Консультанты клининговых компаний советуют: у вас под рукой всегда должен быть уксус.

Иногда кажется, что вы все свободное время тратите на домашние хозяйственные заботы, ведь так хочется чистоты и блеска в своей жизни. А вот как привести свой дом в порядок и при этом не измотать себя, знают консультанты американского сайта Best Life.

Итак, 30 хитростей уборки, которые сделают вашу жизнь проще. Спойлер: будьте готовы запастись уксусом!

Продезинфицируйте клавиатуру зубной щеткой с небольшим количеством уксуса

Вы будете удивлены, узнав, сколько бактерий живет на клавиатуре вашего компьютера. В одном исследовании 2018 года, опубликованном в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, были протестированы различные клавиатуры и обнаружено, что они содержат штаммы всего — от бацилл, которые могут вызывать множество заболеваний, до стафилококков, которые могут вызывать инфекции верхних дыхательных путей.

Теперь понятно, почему дезинфицировать и очищать клавиатуру необходимо и сделать это достаточно просто. Окуните зубную щетку в раствор, состоящий наполовину из уксуса, наполовину из воды, и потрите клавиши и между клавишами, чтобы удалить микробы.

Продезинфицируйте кухонные губки в микроволновой печи

Если вы активно используете кухонную губку, вам лучше знать результаты исследования 2017 года, опубликованного в Scientific Reports, в котором рассказано, как простая губка может помочь распространению миллионов бактерий по всему дому.

Вместе с тем продезинфицировать губку гораздо проще, чем вы думаете. Если вы положите влажную губку в микроволновую печь на 90 секунд и включите ее на полную мощность, вы уменьшите количество бактерий на ней до 99%.

Очистите микроволновую печь паром

Чтобы привести в порядок микроволновку, особенно после того, как вы пытались разогреть остатки спагетти, используйте немного пара, что значительно облегчит работу.

Очистите микроволновую печь, поставьте внутрь миску с горячей водой и включите микроволновку на пять минут. Пар, образующийся при нагревании воды, разрыхляет грязь в микроволновой печи и позволяет легко вытереть ее тканью.

Используйте таблетки для чистки кофейника

Грязную кофеварку не нужно менять — ее просто нужно очистить средством для чистки зубных протезов! Положите пару таблеток туда, куда уходит вода, и проведите пару циклов в машине — это очистит любой мусор, который может образоваться внутри.

Используйте уксус для дезинфекции кофеварки

Исследования, опубликованные в 2015 году в журнале Scientific Reports, свидетельствуют, что наши кофеварки являются настоящим рассадником бактериальной активности. Как же бороться со всем этим?

Раз в месяц наполняйте резервуар кофеварки четырьмя столовыми ложками уксуса, смешанного с водой, запускайте ее, а затем запустите еще раз, добавляя только воду, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Удалите масляные пятна мелом

Да, вы не ошиблись — именно мелом. Эта популярная школьная вещь может служить отличным пятновыводителем, когда нужно удалить пятна от еды и масла с одежды.

Удалите лишний мусор чистым бумажным полотенцем, прежде чем покрывать участок мелом. Вы также можете нанести немного пятновыводителя, прежде чем бросать его в стирку, чтобы удалить более стойкие пятна.

Используйте детское масло для удаления пятен от воды

Пытаясь удалить пятна от воды с тостеров, чайников, раковин из нержавеющей стали или другой металлической поверхности, помните: детское масло — ваш друг. Просто вотрите несколько капель на проблемную зону — смывать не нужно!

Кстати, это не приведет к дезинфекции, поэтому возьмите с собой дополнительные чистящие средства.

Удалите пятна от воды с помощью уксуса

Если проблема в пятнах от воды на очках, то решением снова станет уксус. Приготовьте смесь из 50% уксуса и 50% воды, нанесите ее на пятна от воды и оставьте на 15 минут. Как только раствор уксуса успеет разрушить мусор, с помощью зубной щетки соскребите накипь, ополосните стекло и начисто протрите поверхность.

Потрите чугунную сковороду картофелем

Насыпьте немного крупной соли в чугунную сковороду и втирайте ее половинкой картофеля, пока грязь не разложится и ее можно будет смыть.

Избавьтесь от царапин на посуде пищевой содой

Если на вашей кухне появилась стопка неприглядных поцарапанных тарелок, не печальтесь. Вернуть вашей посуде новый вид легко с помощью пищевой соды. Приготовьте пасту из пищевой соды и воды, натрите ею царапины, затем смойте — и царапины исчезнут.

Очистите пригоревшие загрязнения ревенем

Нет средства для мытья посуды? Бывает! Но это не проблема. Если у вас в холодильнике или в саду есть ревень, значит у вас есть все необходимое, чтобы удалить этот засохший мусор.

Добавьте в кастрюлю несколько палочек ревеня и немного воды, доведите до кипения и оставьте на пять минут. Как только вода остынет, протрите кастрюлю губкой и грязь исчезнет. Кислоты, содержащиеся в ревене, прекрасно реагируют с углеродом, образующимся при запекании пищи. Когда их варят вместе, реакции ослабляют обожженные участки и облегчают их очистку.

Очистите блендер самостоятельно

Чистка блендера — достаточно опасное занятие. По сути, задача заключается в том, чтобы сунуть руку в емкость, полную ножей. На самом деле удалить грязь оттуда несложно.

Просто налейте немного теплой воды, пищевой соды и мыла в блендер и взбивайте в течение нескольких секунд. Когда закончите, быстро промойте блендер чистой водой или поставьте в посудомоечную машину, чтобы он стал безупречно чистым.

Очистите разделочные доски лимоном

В то время как большинство пластиковых разделочных досок можно мыть в посудомоечной машине, деревянные — совсем другое дело. Однако вы можете удалить эти сложные пятна с деревянных досок, натерев их небольшим количеством лимона и соли.

Оставьте соль на разделочной доске на несколько минут, а потом натрите ее лимоном, прежде чем смыть.

Удалите пятна плесени водкой

Оказалось, бутылка водки годится не только для приготовления мартини. Если в вашей ванной комнате появилась плесень, водка поможет избавиться от проблемы в кратчайшие сроки.

Наполните распылитель смесью водки и воды в пропорции 50 на 50, распылите на пораженные участки и оставьте примерно на 10 минут. Затем вытрите чистой тканью.

Натрите ванну грейпфрутом и солью

В следующий раз, когда будете в супермаркете, обязательно бросьте в тележку дополнительный грейпфрут — не для еды, а для уборки. Фрукт творит чудеса с грязной поверхностью ванны, раковины или душа.

Просто разрежьте фрукт и посыпьте его солью. Опять же, именно комбинация лимонной кислоты и абразивной соли может помочь избавиться от мыльной пены вокруг ванны.

Очистите насадку для душа уксусом

Пятнистая насадка для душа в ванной комнате так же отвратительно заражена микробактериями, как и выглядит. Кстати, исследование 2009 года, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, показало, что 20% протестированных душевых насадок были заражены микробами, которые могут вызвать серьезные проблемы с органами дыхания.

Поддерживать чистоту насадки для душа снаружи несложно. Наполните пакет для сэндвичей уксусом и прикрепите его к насадке для душа резинкой, оставьте на ночь. К утру вы сможете легко стереть эти следы.

Придайте блеск раковине с помощью вощеной бумаги

Подчас наши раковины выглядят не совсем чистыми, даже после того, как их тщательно протерли.

Если вы хотите, чтобы ваша раковина была безупречной, после очистки раковины антибактериальным чистящим средством отполируйте краны и ручки вощеной бумагой. Воск в бумаге отталкивает воду, предотвращая появление пятен в будущем.

Мойте окна именно газетами

Если вы протираете зеркала и окна бумажными полотенцами, вы оказываете себе медвежью услугу.

Дешевый и простой способ очистить стеклянные поверхности — использовать газету, которая не оставляет на поверхности полос и раздражающих ниточек ворса. Просто распылите на стекло привычное чистящее средство, протрите его газетой и вуаля.

Используйте моющее средство для мытья окон.

У вас нет подходящих чистящих средств, необходимых для борьбы с грязными оконными сетками? Не беда. Все достаточно просто.

Сняв все оконные сетки, добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды в ведро с водой и аккуратно потрите их самодельным чистящим раствором. После этого промойте их водой и прежде чем устанавливать их на место, дайте высохнуть, лучше на воздухе,

Почистите жалюзи пылесосом

Чистка жалюзи — неблагодарное занятие, которое обычно занимает больше времени, чем ожидалось, если вы пользуетесь метелкой из перьев.

Вместо этого рекомендуем следующий совет по чистке: используйте насадку для обивки пылесоса, чтобы избавить ее от грязи.

Устраните пятна на обивке кремом для бритья

Нет необходимости нанимать дорогостоящего специалиста, чтобы очистить обивку.

Натрите пятно небольшим количеством крема для бритья (не геля!), оставьте на 30 минут на более стойких пятнах, а затем промокните, чтобы крем высох. Одно предупреждение: сделайте это сначала на небольшом и незаметном участке вашей мебели, чтобы убедиться, что это не повлияет на цвет обивки.

Освежите матрас с помощью пищевой соды

Большинство из нас не всегда чистят матрасы. Однако есть простой способ ограничить бактериальное загрязнение и пыль, вызывающую аллергию, на вашей кровати.

Пропылесосьте матрас и насыпьте на него пищевую соду. Оставьте на несколько часов, чтобы впитать все запахи, затем снова пропылесосьте. Делайте это хотя бы раз в месяц.

Протрите поверхности валиком для ворса

Тряпка из перьев бесполезна, когда вы пытаетесь собрать крошечные кусочки грязи или другой мелкий мусор. Вместо этого для таких стойких предметов, как блестки или шерсть домашних животных, подойдет липкий валик для ворса.

Протирайте экран телевизора или монитора сухой тканью

Если вы хотите очистить экран и поддерживать его в рабочем состоянии, то следует избегать распыления химикатов непосредственно на экран.

Вместо этого следует аккуратно протереть экран сухой тканью, чтобы удалить пыль, но не нажимать слишком сильно. Чтобы получить более стойкие следы, лучше сначала слегка смочить ткань водой.

Удалите пятна на ковре с помощью уксуса и парового утюга

Вам не нужно арендовать средство для чистки ковров, чтобы удалить пятна с ковров. Все, что необходимо, это немного уксуса, немного воды и паровой утюг.

Смешайте уксус и воду в соотношении 1:3, нанесите на пятно, а затем накройте пятно влажной тканью и пропаривайте его в течение 30 секунд.

Используйте отбеливатель для очищения стиральной машины

Многие из нас думают, что стиральные машины самоочищаются, это далеко не так. Одно исследование, опубликованное в 2007 году в журнале "Прикладная и экологическая микробиология", показало, что обычной стирки и полоскания с использованием моющего средства недостаточно для удаления нескольких инфекционных вирусов.

Есть простое решение, позволяющее привести машину в идеальную чистоту. Запустите машину в чистом виде, используя смесь горячей воды и небольшого количества отбеливателя. Это помогает уничтожить любые неприятные вещи, которые могут остаться внутри.

Очищайте растения тканью из микрофибры

Очень важно защищать растения от пыли, чтобы они могли лучше поглощать солнечную энергию и выделять больше кислорода в воздух. Это не займет много времени, особенно если речь идет о растениях с крупными листьями.

Все, что вам нужно сделать, это взять влажную тряпку из микрофибры и протереть их. Обязательно протрите обе стороны — вы будете удивлены, узнав, сколько пыли они могут собрать.

Очистите духовку без использования химикатов

Лимонный сок — отличная замена химическим чистящим средствам. Если вашу духовку давно пора почистить, просто смешайте половину свежего лимона с половиной воды и поместите в миску, пригодную для использования в микроволновой печи. Нагрейте ее до 250 градусов и поместите туда смесь на 20 минут.

Дайте смеси немного остыть, прежде чем окунуть ткань в чашу и протереть стены и решетки духовки. Тот же метод "паровой очистки" можно использовать и для чистки микроволновой печи.

Удалите шерсть домашних животных, используя резиновые перчатки

Мы все любим наших питомцев, но это не значит, что мы должны любить тот беспорядок, который они оставляют после себя.

Сэкономьте время, когда дело доходит до удаления лишней шерсти домашних животных с одежды или мебели, надев резиновые перчатки. Проведите руками в перчатках по поверхности, которую вы чистите: из-за текстуры перчаток волосы сбиваются в комок, так что вам придется просто поднять его и выбросить.

Собирайте битое стекло с помощью хлеба

Говоря об использовании нетрадиционных чистящих средств для удаления мусора, вы наверное никогда не думали, что собрать разбросанные осколки стекла можно с помощью хлеба. Просто положите хлеб на тесто, а затем приложите к тому месту, где разбилось стекло. Его сколки прилипнут к мягкому тесту.

