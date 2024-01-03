С авокадо и креветками: необычный рецепт салата "Мимоза"

Популярное блюдо дополнят новые ингредиенты. Шеф-повар Евгений Клопотенко советует обратить внимание на авокадо и креветки.

Салат "Мимоза" дополнит ваш праздничный стол, а также станет отличным вариантом в будние дни. О рецепте популярного блюда рассказывает ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для салата:

2 авокадо;

¼ белой луковицы;

1 ч. л. лимонного сока;

½ ч. л. соли;

1 ч. л. лимонного сока;

несколько капель Табаско или Острого соуса;

2 ст. л. домашнего майонеза;

2 ч. л. белого хрена;

½ ч. л. вустерского соуса;

черный или белый молотый перец по вкусу;

150 г отварных креветок;

несколько капель табаско или острого соуса;

3-4 листа салата;

2 отварных яичных желтка;

1 ст. л. измельченной петрушки (свежей).

Для майонеза:

1 яйцо;

1 ч. л. горчицы;

1 ч. л. лимонного сока;

½ ч. л. соли;

100 мл растительного масла.

Для начала очищаем и мелко нарезаем ¼ белой луковицы, несколько веточек петрушки, отвариваем и охлаждаем 2 яйца, выжимаем 2 ч. л. лимонного сока и смотрим, полностью ли разморожены креветки.

После этого очищаем и мнем вилкой половину 1 авокадо. Добавляем к нему ¼ мелко нарезанного белого лука, 1 ч. л. лимонного сока, ¼ ч. л. соли и несколько капель соуса Табаско или другого острого соуса. Мешаем до однородной массы и ставим в сторону.

Начинаем готовить наш майонез. Взбиваем венчиком 1 яйцо и 1 ч. л. горчицы. Сюда же добавляем 1 ч. л. лимонного сока, ½ ч. л. соли и мешаем.

Тонкой струйкой вливаем к яичной смеси 100 мл масла, продолжая взбивать смесь венчиком или блендером до загустения майонеза.

В отдельной миске мешаем 2 ст. л. майонеза, несколько капель соуса Табаско, 2 ч. л. хрена, ½ ч. л. вустерского соуса и 1 ч. л. лимонного сока. Приправляем солью и перцем.

Очищаем остальные авокадо от кожуры и косточек. Нарезаем их кубиками, размером 1-1,5 см и кладем в большую миску. Добавляем 150 г мелко порезанных отварных креветок и смесь майонеза, хрена и лимонного сока.

Салат: на дно салатницы выкладываем 3-4 салатных листа, далее равномерно распределяем смесь креветок с авокадо и майонезом. Следующий слой — пюре из авокадо.

В отдельную миску натираем на мелкую терку или трем через мелкое сито 2 отваренных яичных желтка, мешаем с 1 ст. л. нарезанной петрушки. Равномерно присыпаем салат смесью желтков с петрушкой. Перед подачей блюдо следует поставить в холодильник на 3 часа.

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