Зачем закрывать крышку унитаза: ответ экспертов вас удивит

Уборная — неотъемлемая часть любого дома, а унитаз — это один из важных атрибутов этой комнаты. Часто все забывают о дополнительном элементе унитаза — крышке и игнорируют то, что она там сделана не просто так.

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, для чего закрывать крышку унитаза? Возможно вы удивитесь, но есть веские причины, почему это стоит делать, пишет издание Mirror.

Первая и весомая причина — закрытая крышка унитаза предотвращает распространение микроорганизмов, которые способны вызвать различные заболевания. Важно также знать, что крышку унитаза нужно закрывать сразу после того, как вы сходили по своим делам и только после того, как закрыли крышку смываете водой.

Почему это важно? Когда вы нажимаете кнопку смыва, вода под давлением движется к смыву, однако мелкие росинки воды с микробами все же подниматься в воздух. В это время или вы, или дети можете вдохнуть их, а это крайне вредно. Особенно для людей со слабым иммунитетом.

Именно поэтому закрыв крышку унитаза вы ставите барьер микробам, которые с радостью готовы переселиться в ваш организм.

Вторая причина. Прежде всего крышка является защитным барьером. Поэтому она препятствует попаданию воды из унитаза на ваше тело, одежду и приближенные предметы. Конечно, когда на вас попала вода из унитаза это не слишком приятно, а это еще может быть очень опасно, если вы имеете раны на теле.

Унитаз Фото: https://i.pinimg.com/564x/4a/07/12/4a07122102161124e2f145960ffac2f3.jpg

Обязательно, если вы заметили, что на рану попали капельки воды из унитаза, продезинфицируйте это место.

Третья причина. Именно крышка унитаза помогает уменьшить шум во время смывания. Часто звук смывания воды является громким и неожиданным. Если дома есть маленькие дети, то важно избежать громких звуков в период сна. Это также актуально в ночной период, чтобы не напугать родных, которые спят, закрывайте крышку унитаза и только тогда смывайте воду.

Четвертая причина. Сохранение чистоты. Когда вы закрываете крышку унитаза, вы автоматически препятствуете распространению капель из унитаза и следите за чистотой в ванной комнате.

Пятая причина. Если вы часто чувствуете неприятный запах в ванной, это означает, что стоит закрывать крышку. Ведь именно так вы препятствуете распространению запаха на весь дом.

Помните, что никакие средства для унитаза не защищают вас от распространения микробов и неприятных запахов.

Напомним, ранее мы писали о простых и действенных методах, как избавиться от затхлого запаха в квартире.