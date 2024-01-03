Найдите бананы: запутанная головоломка для самых умных

Уже более сотни лет назад человечество придумало термин "оптическая иллюзия". Ее уже длительное время используют в архитектуре, кинематографии и изобразительном искусстве. Кроме этого, оптические иллюзии стали основой для проведения психологических исследований, которые определяют умственные способности, внимательность и сообразительность пациентов.

Задания способны не просто проверить уровень IQ и остроту зрения, но и успешно поднимают настроение и развивают память, пишет издание Jagran Josh.

Предлагаем вам проверить свою внимательность и умение концентрироваться на примере одной из таких задач, созданных на основе оптической иллюзии.

Пациенту предлагают картинку на которой нарисована девушка подросткового возраста в пижаме, которая держит в руках кусок сладкого торта стоя у холодильника. В это время об ее ноги трется кошка, которая также просит у хозяйки что-то вкусненького. Кроме главных героев на картинке изображен открытый холодильник и часть интерьера кухни.

Пациенту ставят задачу за 6 секунд найти среди изображенных предметов на картинке вязку бананов.

Пациент должен сконцентрировать внимание на изображении и тщательно рассмотреть все объекты. Важно в это время включить таймер и перейти к выполнению задания.

Найди банан Фото: https://thumbor.my.ua/

Если вам удалось выполнить задание за 6 секунд, это означает, что вы обладаете отличными когнитивными навыками, имеете хорошее логическое и критическое мышление.

Лишь часть людей способна справиться с задачей за 6 секунд. Это означает, что человек внимателен, быстро концентрируется на задачах и задачах.

Не страшно, если вы не справились за указанное время. Ведь не всем под силу выполнить на первый взгляд казалось бы детское задание. Это означает, что у вас немного ниже уровень концентрации и внимания.

Есть и определенный процент людей, которые не способны найти вязку бананов. Но и это не значит, что с вами что-то не так. Вероятнее всего, вы устали и вам просто надо дать себе отдых, чтобы вернуть такие чувства как внимательность, сдержанность и сконцентрированность.

Если вы все же не справились с заданием, тогда предлагаем вам ответ, который приведен ниже.

Ответ, где банан Фото: https://thumbor.my.ua/

Помните, если вам не удалось в этот раз, это не значит, что вы больны. Просто попробуйте еще раз. Таким образом вы будете тренировать и совершенствовать свои навыки.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее мы писали, о тесте Сонди, который по картинке помогает определить, имеете ли вы психологические отклонения.