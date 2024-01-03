В какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять деньги и успех: народные суеверия

В давние времена люди не имели телевизоров, телефонов и не могли узнать мнение специалистов и экспертов. Поэтому жизнь наших предков была полностью построена на суевериях, поверьях и приметах, которые передавались из поколения в поколение. Конечно часть из них дошла и до нас.

В те времена и до сих пор больше всего суеверий были связаны с волосами, пишет Ukr.Media. В частности больше всего поверий касалось мытья головы.

С давних давно волосы были и есть важным оберегом. Считалось, что они обладают мощной силой и важными свойствами. Поэтому, уходу за волосами, что тогда, что сейчас уделяют немало внимания. На основе этого конечно и строились важные приметы.

В частности, были дни, в которые нельзя было мыть голову. Речь идет о таких днях недели — понедельник, пятница и воскресенье.

В понедельник считалось нельзя мыть голову, потому что это препятствие к зарождению новых идей, развитию планов на будущее и поступлению важной информации.

Сушка волос Фото: Pexels

Мыть голову в пятницу считалось навлечь ссоры и скандалы. А вот в воскресенье — к ухудшению финансового положения.

Также раньше считалось, что нельзя мыть голову перед важными событиями в жизни — экзаменами, собеседованиями или деловыми встречами.

Конечно же были дни, которые считали наиболее благоприятными для этого ритуала — это вторник и суббота.

Наши предки верили, что мыть голову в эти дни, означает привлекать внимание силы, энергии и активности. За ними же конечно идут здоровье, удача, деньги и любовь.

Относительно других дней недели — среды и четверга. Эти дни считались нейтральными. Поэтому если была потребность помыть голову, то не нужно было ждать благоприятных дней.

Напомним, ранее мы писали, как быстро избавиться от седых волос без парикмахера и красок: лайфхак для которого понадобится картофель.