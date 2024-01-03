Как влияет на жизнь смена фамилии — объяснение эксперта

При рождении каждый человек получает фамилию, которая является своего рода генетическим кодом, который несет свою энергетику и влияние на судьбу каждого человека. Биоэнергетики считают, что жизнь человека напрямую связана с его фамилией, которую он получил от отца или матери.

Существует мнение, что именно фамилия имеет большое влияние на жизнь человека. Поэтому Фокус обратился за экспертным мнением к тарологу и исследовательнице эзотерических практик Екатерине Сербин, которая объяснила как влияет изменение девичьей фамилии женщины на фамилию ее мужа.

"Девочка приходит (рождается) в род своего отца. Она получает от того рода таланты, энергию, определенные программы. Да, большинство женщин приводят в этот мир детей. Для рода своего мужа. Который даст ей и детям свою фамилию",- говорит Екатерина.

Влияет ли переход с фамилии на фамилию на женщину?

Исследовательница эзотерических практик Екатерина убеждена, что смена фамилии 100% влияет на жизнь женщины. Это влияние может быть как в лучшую сторону, так и в худшую.

"Фамилия, которую вы получили от рождения, всегда влияет на характер. Если после заключения брака взять другую фамилию, что-то в вашей жизни может измениться. Кроме того, может возникнуть конфликт между личностью, которая сформировалась до свадьбы, и той, которая только определяет свои главные характеристики. Также, если в новой фамилии букв будет меньше, то это может сказаться на энергии женщины. С более длинной фамилией она становится увереннее в себе, ставит амбициозные цели и может избавиться от многих проблем",- говорит Екатерина Сербин.

По ее словам, фамилия влияет по нескольким параметрам. Нумерология, например. Можно просчитать какой ты станешь после женитьбы, примерно понимая, что именно изменится.

Что происходит в случае развода? Что делать с фамилией мужа?

Екатерина Сербин убеждение, если женщина разводится, но оставляет фамилию бывшего мужа, она все еще как батарейка, которая "подпитывает" тот род. Поэтому если вы чувствуете, что вы угасаете, у вас ничего не получается, то стоит обратить внимание на то, нужна ли вам фамилия мужа.

"Да, конечно, если понимаешь, что тебе это выгодно, тебе лучше в этой фамилии, то это "ок"",- говорит Екатерина.

Также таролог дала объяснение, что будет, если, например, изменить фамилию на вымышленную. По ее мнению, псевдоним, или вымышленная фамилия несомненно также будет иметь энергетическое влияние на человека. Сейчас существует множество специалистов (нумерологов), которые могут помочь подобрать идеальную фамилию для любого, однако всегда стоит помнить, что это не родовой код, а вымышленный, который фактически будет пустым. Именно поэтому при смене фамилии на вымышленную человек может столкнуться с пустотой.

"Кстати! Псевдонимы (взять фамилию вымышленную), возможно, могут изменить человека к лучшему нумерологически. Но это "бескоренная" система. Она голая. И она не дает силу и поддержку", — подчеркнула Екатерина.

Напомним, ранее мы писали, когда лучшее время для беременности согласно вашему знаку Зодиака.