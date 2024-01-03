Пикантный соус: как приготовить аджику из сливок
Свежесть помидоров, пикантность сливок и острота перчиков создают изящный букет вкуса, который прекрасно сочетается с различными блюдами. Соус можно добавлять к мясу и рыбе.
Аджика — это замечательный грузинский соус, который завоевывает сердца своей остротой и неповторимым вкусом. Попробовав его один раз, вы, скорее всего, захотите добавлять его ко многим блюдам. Одна из самых интересных и одновременно простых версий аджики — из слив. Свежесть помидоров, пикантность сливок и острота перчиков создают изящный букет вкуса, который прекрасно сочетается с разнообразными блюдами. О рецепте соуса пишет Фокус.
Ингредиенты:
- 3-4 средних помидора;
- 2-3 сливки;
- 2 острых перчика (можно уменьшить или увеличить количество в зависимости от ваших предпочтений к остроте);
- 3-4 зубчика чеснока;
- 1/2 стакана масла подсолнечного;
- соль по вкусу;
- сок половины лимона.
Для начала помидоры и сливы мелко режем, а чеснок измельчаем. Острые перчики очищаем от семян и нарезаем также мелко.
Мешаем помидоры, сливы, чеснок и острые перчики в глубокой миске. Добавляем масло подсолнечное и соль. Мешаем.
Доливаем сок лимона и еще раз мешаем. Пробуем аджику и добавляем соль или лимонный сок при необходимости.
Оставляем аджику на несколько часов или даже на ночь в холодильнике. Ее можно подавать как соус к мясу, рыбе или по собственному желанию использовать.
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Также Фокус писал о необычном рецепте салата "Мимоза".