Пикантный соус: как приготовить аджику из сливок

Свежесть помидоров, пикантность сливок и острота перчиков создают изящный букет вкуса, который прекрасно сочетается с различными блюдами. Соус можно добавлять к мясу и рыбе.

Аджика — это замечательный грузинский соус, который завоевывает сердца своей остротой и неповторимым вкусом. Попробовав его один раз, вы, скорее всего, захотите добавлять его ко многим блюдам. Одна из самых интересных и одновременно простых версий аджики — из слив. Свежесть помидоров, пикантность сливок и острота перчиков создают изящный букет вкуса, который прекрасно сочетается с разнообразными блюдами. О рецепте соуса пишет Фокус.

Ингредиенты:

3-4 средних помидора;

2-3 сливки;

2 острых перчика (можно уменьшить или увеличить количество в зависимости от ваших предпочтений к остроте);

3-4 зубчика чеснока;

1/2 стакана масла подсолнечного;

соль по вкусу;

сок половины лимона.

Для начала помидоры и сливы мелко режем, а чеснок измельчаем. Острые перчики очищаем от семян и нарезаем также мелко.

Мешаем помидоры, сливы, чеснок и острые перчики в глубокой миске. Добавляем масло подсолнечное и соль. Мешаем.

Доливаем сок лимона и еще раз мешаем. Пробуем аджику и добавляем соль или лимонный сок при необходимости.

Оставляем аджику на несколько часов или даже на ночь в холодильнике. Ее можно подавать как соус к мясу, рыбе или по собственному желанию использовать.

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