Как быстро почистить селедку и не испачкать разделочную доску (видео)

Чистка селедки займет у вас всего несколько минут. В результате вы получите филе без косточек и черных пленок.

Слабосоленая сельдь отлично подходит не только под картошку, но также активно используется для приготовления форшмака и салатов, в частности, знаменитого блюда "шуба". Перед тем, как использовать рыбу, ее необходимо почистить от кожицы, головы, внутренностей и костей, и далеко не все любят этот процесс. Пользователь Ирина Кузнецова поделилась своим способом быстрой, а главное, аккуратной чистки селедки, в результате которой вы получите филе без костей, а ваша разделочная доска останется абсолютно чистой.

Перед тем, как начать разделывать селедку, необходимо на разделочную доску надеть три пакета. Для пущей чистоты можно чистить рыбу в резиновых перчатках.

Сначала у рыбы нужно отрезать голову, удалить внутренности, тщательно очистить брюшко от черной тонкой пленочки. Рыбу промыть под проточной водой и высушить бумажным полотенцем.

Снять первый пакет, и снова выложить рыбу на доску. Вырезать плавник на спине и сделать надрезы вдоль спины с обеих сторон. Подцепить край кожицы от верхнего надреза на спине и снять его, ведя к хвосту. Кожица снимается очень легко и полностью.

Последний этап – удаление костей. Сделайте надрез возле посередине хвоста, как показано на видео, и взяв рыбу за две половинки хвоста, разделите ее пополам. Филе отойдет от хребта практически без косточек. Те, которые останутся, легко убрать руками.

Удалить хребет и оставшиеся косточки. Аккуратное и чистое филе селедки готово к дальнейшему использованию.

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