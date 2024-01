Сколько зеленого чая нужно пить каждый день, чтобы похудеть?

Зеленый чай не только согреет вас холодными зимними вечерами, но и поможет сбросить лишние килограммы. Диетолог рассказал о потенциальной пользе этого популярного напитка для снижения веса.

Если вы хотите сбросить вес, набранный за праздники, употребление зеленого чая может стать мощным эликсиром, который сможет вам помочь. Исследования показывают, что потребление зеленого чая связано со значительным снижением веса. Но сколько зеленого чая нужно пить каждый день, чтобы действительно похудеть? Об этом пишет Eat This, Not That.

Диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест поделилась оптимальной суточной дозировкой этого напитка, которая поможет вам достичь ваших целей по снижению веса.

Роль зеленого чая в похудении

Зеленый чай — средство для сжигания жира на животе, благодаря богатому содержанию антиоксидантов. Согласно исследованию 2021 года, зеленый чай содержит антиоксиданты, называемые катехинами, которые помогают ускорить обмен веществ и сжигание жира. Хотя это не чудодейственное средство, включение зеленого чая в ваш рацион может дополнить сбалансированную диету и активный образ жизни, способствуя здоровому контролю веса.

"Зеленый чай может способствовать снижению веса посредством нескольких механизмов", — объясняет Бест. "Одним из ключевых факторов является содержание в нем кофеина, природного стимулятора, который, как известно, временно ускоряет обмен веществ. Более быстрый метаболизм может способствовать сжиганию большего количества калорий. Во-вторых, зеленый чай содержит антиоксиданты, особенно галлат эпигаллокатехина (EGCG), который связан с усилением окисления жиров. Это означает, что организм может более эффективно использовать жир для получения энергии".

Сколько зеленого чая нужно пить для похудения?

Согласно исследованию 2013 года, употребление до четырех чашек зеленого чая в день может снизить массу тела, окружность талии и кровяное давление. Однако чрезмерное употребление зеленого чая не обязательно приводит к ускоренной потере веса и может привести к нежелательным побочным эффектам.

"Определение оптимального количества зеленого чая для похудения может варьироваться в зависимости от индивидуальных факторов и личной толерантности к кофеину. Однако исследования показали, что употребление от трех до пяти чашек зеленого чая в день может принести некоторую пользу без чрезмерного количества кофеина. Важно отметить, что содержание кофеина в зеленом чае ниже, чем в кофе, но чрезмерное употребление все равно может привести к побочным эффектам", отмечает Бест.

Побочные эффекты зеленого чая

Хотя зеленый чай обычно считается безопасным для большинства людей, содержание в нем кофеина может вызвать проблемы у людей, чувствительных к нему.

"Зеленый чай содержит кофеин, и у людей, чувствительных к кофеину, могут возникнуть побочные эффекты, такие как бессонница, нервозность, учащенное сердцебиение или проблемы с пищеварением", — говорит Бест. "Очень важно помнить об общем потреблении кофеина из различных источников. Кроме того, зеленый чай может взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Он может мешать усвоению железа, поэтому людям с железодефицитной анемией следует употреблять его между приемами пищи. Людям, принимающим рецептурные лекарства, следует проконсультироваться со своим врачом, прежде чем добавлять зеленый чай в свой распорядок дня".

Как пить?

Подумайте о том, чтобы заменить сладкие кофейные напитки чашкой теплого или холодного зеленого чая в качестве освежающей и низкокалорийной альтернативы. Поэкспериментируйте с разными вкусами или смесями, чтобы найти то, что лучше всего подходит именно вам.

"Питье зеленого чая между приемами пищи может помочь контролировать чувство голода и снизить общее потребление калорий", — объясняет Бест. "Кроме того, включение зеленого чая в повседневный распорядок дня может создать ощущение ритуала и осознанности во время еды. Выделение времени на то, чтобы насладиться чашкой чая, может способствовать более осознанным привычкам в еде, снижая вероятность переедания".

