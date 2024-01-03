Легкий и полезный: рецепт диетического салата с шампиньонами
Перед подачей салат надр подержать 15 минут, чтобы он пропитался. Тогда бдюдо будет сочнее и вкуснее.
Посленовогодние дни для многих проходят за доеданием салатов и других блюд, оставшихся после празднования. Но есть и те, кто старается перейти на правильное питание и максимально облегчить свое меню. Для таких предлагаем приготовить диетический салат с шампиньонами по рецепту из блога "Простые рецепты каждый день". Его польза уже озвучена в его названии.
Диетический салат с шампиньонами
Ингредиенты:
- шампиньоны – 150 гр;
- яйцо – 2 шт;
- твердый сыр – 50 гр;
- морковь – 1 шт;
- сметана – 50 гр;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль, перец (душистый) – по вкусу;
- свежий укроп – пара веточек
Способ приготовления:
Шампиньоны почистить, нарезать и потушить на сковороде без добавления масла до полного выпаривания жидкости, постоянно помешивая. Куриные яйца сварить вкрутую, остудить. Что делать, чтобы скорлупа не прилипала, мы писали раньше.
Сыр и морковь натереть на мелкой терке, отправить их в глубокую миску. Яйца и укроп мелко нарезать, чеснок пропустить через чеснокодавку и добавить к остальным ингредиентам. Все посолить, добавить по вкусу перец, заправить сметаной. Перед подачей дать салату настояться 15-20 минут, чтобы он пропитался.
Ранее Фокус писал, как приготовить диетический салат с куриным филе, свежими овощами и зеленью.