4 января 2024 года: Феоктистов день - что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещается подслушивать и подсматривать. Также нельзя ругаться и ссориться.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феоктиста. Он основал обитель в Сицилии и стал ее игуменом. Его монастырь стал убежищем для большого количества монахов, сбежавших от преследований иконоборцев. Умер примерно в 800 году. В народе этот день называли Феоктистов день.

Что нельзя делать 4 января:

подслушивать и подсматривать;

ругаться;

стирать полотенца, постельное белье и шторы;

стричь бороду.

Народные приметы и поверья:

много снега на деревьях — пчеловодам можно ждать удачный год;

чистое небо и полнолуние — ждите наводнения;

безоблачное небо — морозы затянутся;

красная звезда — будет ветрено.

День ангела празднуют:

Александр, Николай, Степан, Тимофей, Лука, Павел, Зина.

Родились сегодня:

1643 год — Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог;

1963 год — Тилль Линдеманн, немецкий певец, фронтмен группы "Rammstein";

1809 год — Луи Брайль, французский тифлопедагог, который разработал рельефный шрифт для слепых.

А также в этот день:

1954 год — Элвис Пресли впервые записал свои песни;

2004 год — марсоход "Спирит" совершил высадку на Марсе;

2007 год — Ненси Пелоси была выбрана первой в истории США женщиной-спикером Палаты представителей;

2010 год — открыт первый небоскреб в мире — Бурж Халифа.