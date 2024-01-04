Салат со свеклой и жареными грибами: просто и вкусно
Салат сочетает в себе полезные свойства свеклы и грибов, обеспечивая богатый вкус и питательные вещества.
Салат со свеклой и жареными грибами — это отличный выбор для обеда или ужина. Сочетание сладкой свеклы и ароматных грибов придаст вашему блюду особый вкус. Этот салат выглядит очень аппетитно и готовится просто, пишет 1000.menu.
Ингредиенты
Для приготовления салата понадобятся такие продукты:
- свежая свекла — 2 штуки;
- шампиньоны или другие свежие грибы — 200 г;
- лук — 1 штука;
- растительное масло — для жарки;
- оливковое масло — 2 столовые ложки;
- уксус бальзамический — 1 столовая ложка;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- зелень (петрушка, укроп) для украшения.
Приготовление
Шаг 1. Свеклу отварите до готовности, остудите, затем очистите и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками.
Шаг 2. Грибы нарежьте и обжарьте на растительном масле с добавлением мелко нарезанного лука до золотистой корочки. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 3. В большой миске смешайте свеклу и грибы.
Шаг 4. Для заправки смешайте оливковое масло с бальзамическим уксусом. По вкусу добавьте соль и перец.
Шаг 5. Заправьте салат и тщательно перемешайте.
Шаг 6. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Вы можете приготовить салат с яблоками, сельдереем и грецкими орехами. Он отлично сочетается как с мясными, так и с рыбными блюдами.