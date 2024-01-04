Слова лечат: какие фразы нужно говорить для поддержки близких в трудный момент

Искренние слова поддержки могут стать мощным источником силы для друзей и близких людей. Главное – говорить их от всего сердца, показывая свою заботу и любовь. Помните, что иногда нужно просто быть рядом и выслушать.

Поддержка близких в трудные моменты жизни – одно из самых важных проявлений заботы и любви. Правильно подобранные слова могут оказать неоценимую помощь, дать силы и уверенность в себе в различных ситуациях, сообщает Delfi.

Что нужно сказать близкому человеку в сложной ситуации

При выражении эмпатии:

"Я понимаю, как ты себя чувствуешь";

"Твои чувства абсолютно нормальны и оправданы";

"Ты не один(а) в этом, я рядом с тобой".

Для поддержки в принятии решений:

"Я верю в тебя и твою способность принимать правильные решения";

"Как бы ты ни решил(а), я буду тебя поддерживать";

"Ты достаточно силен(на), чтобы справиться с этим".

При ободрении и вдохновении:

"Ты можешь быть горд(а) собой за то, как ты справляешься";

"Я вижу, как ты стараешься, и это вдохновляет";

"Твои упорство и решимость восхищают".

Когда нужно поддержать во время горя или потери:

"Я здесь, чтобы выслушать тебя, когда тебе будет нужно поговорить";

"Ты не должен(на) проходить через это в одиночку";

"Мы вместе пройдем через это".

Для утешения в моменты неуверенности или страха:

"Все будет хорошо, я всегда буду рядом";

"Ты сильнее, чем кажешься, и умнее, чем думаешь";

"Не бойся, я здесь, чтобы помочь тебе".

Когда нужно поддержать в достижении целей:

"Ты идешь в правильном направлении, продолжай в том же духе";

"Твой труд и усилия обязательно принесут результаты";

"Я всегда буду поддерживать твои стремления и мечты".

Дополнительные советы

Слушайте внимательно, не перебивая и не давая советов, если они не запрашиваются. Иногда поддержку можно выразить не только словами, но и жестами, обнимая или просто будучи рядом. Не забывайте о личных границах человека и о том, что каждый справляется со своими проблемами по-разному.

Напомним, Фокус уже писал о том, что найден быстрый и простой способ выявить риск сердечно-сосудистых заболеваний и для этого потребуется 30 секунд. Исследователи считают, этот метод является эффективным способом ранней диагностики в особенности у молодых, в остальном здоровых, людей.