Деве - розмарин, Рыбам - лаванда: как выбрать парфюм в соответствии с вашим знаком Зодиака

Каждому знаку Зодиака соответствуют свои цветы, так что аромат можно подобрать из этих соображений. Вдруг именно этот аромат, или сочетание ароматов станет именно вашим.

Независимо от того, принимаете ли вы все важные решения в соответствии со своим астрологическим знаком или просто время от времени балуетесь гороскопами, одно можно сказать наверняка: астрология — это восхитительный способ проявить творческий подход и вдохновить вас на создание нарядов, макияжа и многого другого. Духи также можно подобрать в соответствии с вашим знаком Зодиака. Что вам подойдет, пишет Byrdie.

Эксперту по астрологии Присцилла Лима де Шарбоньер объяснила, как именно выбрать фирменный аромат в соответствии с вашим знаком зодиака.

Овен

Овном управляет Марс, а его стихия — огонь, оба из которых связаны с красным цветом", — объясняет Шарбоньер. Из-за смелой и энергичной натуры Овна наш астролог рекомендует заряжающие энергией ароматы, такие как ель или мандарин.

Телец

Устойчивая, надежная и чувственная природа Тельца — знака Земли — связана со свежими эфирными маслами, такими как ветивер и пачули. Эти землистые ароматы помогут Тельцам взбодриться и сохранить их естественное желание соединиться с природой.

Близнецы

Двусторонние, постоянно конфликтующие Близнецы находятся под управлением Меркурия и их тянет к насыщенному, яркому синему цвету. "Универсальные, адаптивные и общительные, Близнецы будут стимулироваться и успокаиваться яркими, легкими ароматами, такими как бергамот или апельсиновый цвет", — рекомендует Шарбоньер.

Рак

Рак управляется Луной и принадлежит к водной стихии. Этот знак, связанный с розовыми или бледно-красными оттенками, передает тепло и известен своей привязанностью, заботой и сентиментальностью. Таким образом, обволакивающие ароматы, такие как иланг-иланг или розовая герань, подойдут тому, кто родился под знаком Рака.

Лев

Смелые и уверенные в себе Львы невероятно харизматичны, вдохновляют других и известны, как страстные натуры. Их, как правило, привлекают роскошные, привлекающие внимание, соблазнительные ароматы, такие как нероли, которые поддерживают желание Льва стать душой вечеринки в любой компании.

Дева

Дева управляется Меркурием, является элементом Земли и связана с ярким белым цветом и различными сверкающими яркими цветами. Девы — детальные, заботливые и внимательные личности. В дополнение к этому индивидуальному портфолио Шарбоньер рекомендует легкие, свежие, чистые ароматы, такие как эвкалипт или розмарин, чтобы подчеркнуть натуру Девы.

Весы

Весы, элемент Воздуха, которым управляет Венера, обычно ассоциируется с такими цветами, как зеленый, пастельно-желтый или ярко-белый. Астролог говорит, что большинство Весов дипломатичны и обладают ярко выраженным стилем, поэтому им подойдет гладкий и чистый аромат без излишеств. Мелисса и иланг-иланг идеально им подойдут.

Скорпион

Огненный, магнетический, эмоциональный Скорпион находится под управлением Марса и ему идеально подойдет сильный древесный аромат. "Древесные, землистые, пряные, мускусные ароматы, такие как сандал или кардамон, гармонируют с энергией Скорпиона", — говорит астролог.

Стрелец

Этот огненный знак, управляемый Юпитером, ассоциируется с темно-оранжевыми и темно-желтыми оттенками, которые дополняют его свободолюбивую, предприимчивую и игривую натуру. Ему подойдут естественно насыщенные, но легкие ароматы, такие как сосна или шалфей.

Козерог

Знак Земли, ассоциирующийся с глубокими коричневыми оттенками, Козерогов обычно называют надежными, решительными и выносливыми. Также Козероги любят роскошь и изысканность. Тем, кто родился под этим знаком, астролог предлагает землистые, древесные, дымные, стойкие ароматы, такие как кедр или ягоды можжевельника.

Водолей

Водолей, ассоциирующийся с глубокими синими оттенками таинственного океана, известен своей независимостью, оригинальностью и непредвзятостью. Им подойдут легкие и освежающие ароматы, как ладан или кипарис.

Рыбы

Рыбы глубоко интуитивны и обладают безграничной чуткостью. Им подойдут глубокие, но тонкие ароматы, такие как лаванда или палисандр.

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