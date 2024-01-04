С тыквой и мандарином: рецепт праздничных канапе
Сочетание сыра, мандарина и тыквы создаст интересный вкус. Евгений Клопотенко советует соединить необычные ингредиенты.
Канапе станут отличным решением для праздничного стола или просто перекуса. О рецепте необычных канапе с мандарином рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 200 г тыквы;
- 1 упаковка сыра;
- 1 багет;
- 1 мандарин;
- 2 ст. л. сахара;
- 20 г сливочного масла;
- микрогрин по вкусу.
Для начала мандарин и тыкву чистим от кожуры. Мандарин разбираем на дольки, а тыкву режем маленькими кубиками. С помощью острого ножа режем сыр тонкими слайсами.
На разогретую сковороду высыпаем 2 ст. л. сахара, сперва ставим максимальный огонь, а затем немного уменьшаем его. Ждем, пока сахар растает, при этом его не помешивая.
К растаявшему сахару добавляем 20 г сливочного масла. Когда и масло также растает — выкладываем на сковороду нарезанную кубиками тыкву. Жарим, помешивая 3-4 мин.
Багет нарезаем ломтиками и сушим на сухой сковородке.
На горячий багет выкладываем ломтик сыра, сверху обжаренную тыкву, далее закрученный ломтик сыра и мандарин. Можно зафиксировать канапе специальной шпажкой.
Напомним, насколько долго можно хранить сыр в холодильнике.
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