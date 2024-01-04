С тыквой и мандарином: рецепт праздничных канапе

Сочетание сыра, мандарина и тыквы создаст интересный вкус. Евгений Клопотенко советует соединить необычные ингредиенты.

Канапе станут отличным решением для праздничного стола или просто перекуса. О рецепте необычных канапе с мандарином рассказывает украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

200 г тыквы;

1 упаковка сыра;

1 багет;

1 мандарин;

2 ст. л. сахара;

20 г сливочного масла;

микрогрин по вкусу.

Для начала мандарин и тыкву чистим от кожуры. Мандарин разбираем на дольки, а тыкву режем маленькими кубиками. С помощью острого ножа режем сыр тонкими слайсами.

На разогретую сковороду высыпаем 2 ст. л. сахара, сперва ставим максимальный огонь, а затем немного уменьшаем его. Ждем, пока сахар растает, при этом его не помешивая.

К растаявшему сахару добавляем 20 г сливочного масла. Когда и масло также растает — выкладываем на сковороду нарезанную кубиками тыкву. Жарим, помешивая 3-4 мин.

Багет нарезаем ломтиками и сушим на сухой сковородке.

На горячий багет выкладываем ломтик сыра, сверху обжаренную тыкву, далее закрученный ломтик сыра и мандарин. Можно зафиксировать канапе специальной шпажкой.

Напомним, насколько долго можно хранить сыр в холодильнике.

Также Фокус писал о рецепте борща с авокадо.