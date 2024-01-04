В погоне за чистотой: 12 главных ошибок при уборке дома

Уборка дома или квартиры требует не только времени, но и дисциплины. Во время процесса главное – не откладывать неприятную работу и не оставлять "белых" пятен.

Уборка дома – занятие рутинное, но необходимое. Наводя порядок в своем жилье, многие спешат сделать это как можно быстрее, из-за чего могут остаться места, куда не добрались, плохо помыли или не протерли. Эксперты по чистоте – Мелисса Поппинг, основательница организации The Chemical Free Home, и Алисия Соколовски, президент и со-генеральный директор AspenClean, – рассказали о самых распространенных ошибках во время уборки и посоветовали, как их избежать, чтобы усилия были потрачены не зря, а дом сверкал чистотой.

Не убирать под мебелью

Пыль имеет тенденцию скапливаться под мебелью, поэтому важно не брать в привычку избегать этого места.

"Поддержание порядка в этих местах не только поможет снизить общее количество пыли в вашем доме, но и предотвратит аллергию на окружающую среду, вызванную пылью, перхотью и пыльцой. Если мебель слишком велика, чтобы ею можно было маневрировать, рассмотрите возможность использования пылесоса или швабры с более длинной ручкой, чтобы охватить такое пространство", – говорит Поппинг.

Не очищать сверху вниз

Очистка с нуля делает практически невозможным эффективное избавление от пыли и грязи.

"Когда вы убираетесь сверху вниз, пыль и мусор естественным образом падают на нижние поверхности, что облегчает их последующую уборку. Таким образом, вам не придется повторно очищать нижние поверхности, и вы экономите время и энергию. Вы также избегаете риска распространения пыли или грязи с нижних поверхностей на уже очищенные верхние поверхности", – объяснила Соколовски.

Начинайте убирать на верхних полках, постепенно опускаясь вниз Фото: Freepik

Использование грязных губок, тряпок и других инструментов для уборки

Грязные чистящие инструменты менее эффективны в удалении грязи, копоти и бактерий.

Чистка грязными инструментами может способствовать распространению микробов, а не их уничтожению, что делает уборку менее эффективной". Кроме того, грязные чистящие инструменты могут иметь неприятный запах из-за скопления бактерий и другого мусора.

Использование жестких чистящих средств

По словам Соколовски, использование агрессивных чистящих средств в доме может со временем повредить поверхности. Вместо этого выбирайте натуральные чистящие средства, не содержащие вредных химикатов, поскольку они легче очищают полы, мебель, бытовую технику и другие поверхности.

"Кроме того, многие агрессивные чистящие средства поставляются в упаковке, не подлежащей вторичной переработке или биоразложению, что приводит к образованию отходов", — подчеркивает она.

Не читать описания товаров

Даже когда речь идет о натуральных чистящих средствах, важно читать описания продуктов, поскольку есть определенные шаги и продукты, которые нельзя сочетать одновременно с точки зрения безопасности и эффективности.

"Несоблюдение указаний может привести к случайному причинению необратимого ущерба серьезному прибору. Например, использование чистящего камня на фарфоровых унитазах для удаления ржавчины, хотя и довольно эффективное, но при неправильном использовании может привести к износу эмали, что приведет к необратимому образованию пятен", – предупреждает Поппинг.

Использование неправильных чистящих средств

По словам Соколовски, для различных поверхностей требуются специальные чистящие средства, чтобы предотвратить их повреждение, а использование неправильного продукта может привести к царапинам, изменению цвета или другим формам повреждения поверхности. Кроме того, каждое чистящее средство предназначено для борьбы с определенными типами грязи, пятен или загрязнений. Использование неправильного продукта может привести к неэффективной очистке.

Используйте для чистки разных поверхностей в доме соответствующие средства Фото: Freepik

Не сортировать мусор

Сделайте регулярную сортировку, хранение и выбрасывание бумажной продукции (почты, счетов, квитанций и т. д.) регулярной частью вашей процедуры уборки.

"Некоторые документы могут быть очень важными. Вы можете пропустить сроки сдачи или даже потерять некоторые из них. Отказ от привычки накапливать бумаги позволит вам создать более организованную и эффективную систему управления вашими документами", – продолжила Соколовски.

Оставлять мокрые полотенца скомканными

Вместо того чтобы класть мокрые полотенца в корзину, лучше повесить их там, где они смогут сначала как следует высохнуть. Влажные полотенца и скопившаяся влага не только создают неприятный аромат, но и становятся питательной средой для плесени. После использования вешайте полотенца, следя за тем, чтобы они не скомкались в кучу, а висели аккуратно.

Использование слишком большого количества чистящего средства

Использование неправильных чистящих средств может повредить поверхности вашего дома, так же как и использование слишком большого количества чистящих средств. Избыток продукта не только не нужен и совершенно нерентабелен, но и может повредить поверхности и инструменты, которые вы используете.

Не используйте слишком много бытовой химии Фото: cookie_studio/freepik

Неправильное хранение чистящих средств

Некоторые чистящие средства могут быть опасными при неправильном хранении. Хранение химикатов во избежание утечек, разливов или смешивания с другими продуктами помогает минимизировать риски безопасности и защищает вас и членов вашей семьи. Кроме того, правильно организованное хранение облегчает поиск необходимых чистящих средств и доступ к ним.

Не доводить уборку до конца

Не до конца убранный дом только утомит вас во время следующей генеральной уборки.

"Точно решите, сколько времени вы хотите посвятить конкретной задаче. Установите таймер, отложите телефон и сосредоточьтесь только на текущей задаче. Вы будете удивлены, насколько быстро вы будете переходить от задачи к задаче, оставляя последнюю полностью выполненной, прежде чем переходить к следующей", – утверждает Поппинг.

Откладывание уборки

Не ждите, пока ваш дом станет заметно грязным, потому что это очень усложнит уборку. Вместо этого составьте график уборки, которого вы сможете придерживаться, разбитый на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные задачи по наведению порядка.

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