На праздники и не только: топ вкусных блюд из шампиньонов

Шампиньоны – это самые доступные грибы, которые продаются в любом супермаркете. Их невероятно просто приготовит. И результат всегда отличный.

Если вы любите грибы, то наверняка вы любите и шампиньоны. Готовить их просто и их легко купить. С ними готовят и пироги, и супы, и жюльены. Шампиньоны запекают с начинкой и добавляют в рагу.

Запекать шампиньоны в духовке просто. Все, что вам нужно, — это немного оливкового, или другого растительного масла, соли, свежемолотого черного перца и специй. Можно также добавить сыр.

Шампиньоны можно есть и сырыми, так что запекать их нужно не дольше 15 минут. Фокус расскажет топ-3 рецептов этих вкусных грибов.

Шампиньоны, запеченные в духовке с сыром и ветчиной

Ингредиенты:

оливковое масло;

3 ломтика бекона;

40–50 г панировочных сухарей;

30–40 г + 2 ст. л. тертого пармезана (или другого сыра);

12 крупных шампиньонов;

3 зубчика чеснока, петрушка, соль, перец.

Разогрейте сковороду с 1 ч. л. оливкового масла и обжарьте бекон до хруста. Переложите на бумажные полотенца. Поджарьте хлебные крошки, или панировочные сухари на сухой сковороде до золотистого цвета. Остудите и смешайте с 2 ст. л. тертого пармезана.

Мелко нарежьте бекон и петрушку. У грибов вырежьте ножки, мелко нарежьте и поджарьте на сковороде, смешайте с сухарями, петрушкой и беконом.

Разогрейте в большой сковороде оливковое масло, добавьте раздавленные зубчики чеснока и обжарьте грибы с двух сторон до золотистого цвета. Готовые грибы переложите на противень. Начините смесью сыра и прочих ингредиентов и посыпьте хлебными крошками с пармезаном.

Запекайте в духовке, разогретой до 200 °С 5–7 минут. Подавайте горячими.

Жюльен с перепелиными яйцами

Ингредиенты:

300 г шампиньонов;

1 стебель лука-порея (только белая часть);

20 г сливочного масла;

200 мл сливок жирностью 22%;

80 г пармезана;

6 перепелиных яиц;

соль, черный перец.

Духовку разогрейте до 200 °С. Грибы и порей тонко нарежьте и обжарьте в разогретом сливочном масле, приправьте солью и перцем.

Половину сливок разлейте по 6 кокотницам. Сверху уложите луково-грибную смесь, посыпьте тертым сыром. Влейте в каждую формочку по одному перепелиному яйцу. Влейте оставшиеся сливки. Запекайте жюльен в духовке 20–25 минут.

Шампиньоны с майонезом

Ингредиенты:

1 луковица;

10 г сливочного масла;

400 г шампиньонов;

100 г жирной сметаны;

2 ст. л. муки;

200 мл молока;

120 г майонеза;

60–70 г твердого сыра

соль, черный перец.

Духовку разогрейте до 200 °С. Лук мелко нарежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета вместе с мелко нарезанными грибами. Добавьте сметану, посолите и поперчите. Всыпьте 2 ст. л. муки и размешайте.

После аккуратно разбавьте молоком до консистенции пюре и потомите на слабом огне, помешивая. Снимите с огня, разложите по формочкам, смажьте сверху майонезом, посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой духовке 20–25 минут.

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