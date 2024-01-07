Молочный коктейль с бананом и ореховым маслом: рецепт ароматного напитка

Молочный коктейль с бананом — прекрасный выбор для здорового и вкусного перекуса или десерта.

Молочный коктейль с бананом и ореховым маслом — идеальный выбор для особых случаев или в качестве освежающего напитка. Нежное сочетание сладкого банана, ароматного орехового масла и холодного молока придаст вашему напитку особую изюминку. Этот молочный коктейль обладает не только превосходным вкусом, но и привлекательным внешним видом, что делает его отличным выбором для любого случая, пишет Аll-Сook.

Ингредиенты

Для приготовления коктейля необходимы следующие продукты:

спелый банан — 1 штука;

молоко (можно использовать растительное) — 1 стакан;

ореховое масло (арахисовое, миндальное или кешью) — 1 столовая ложка;

мед или кленовый сироп — по вкусу;

лед — по желанию;

щепотка молотой корицы — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Банан очистите и нарежьте кружочками.

Шаг 2. В блендер поместите нарезанный банан, добавьте молоко, ореховое масло и мед (или кленовый сироп).

Шаг 3. Если хотите, чтобы напиток получился более прохладным, добавьте лед.

Шаг 4. Все ингредиенты тщательно взбейте в блендере до получения однородной смеси.

Шаг 5. Готовый коктейль налейте в высокий стакан.

Шаг 6. Посыпьте сверху молотой корицей для аромата и украшения.

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