Творожный десерт с сухофруктами и орехами: вкусно и красиво

Творожный десерт — аппетитное и полезное угощение, которое понравится как взрослым, так и детям. Сделать его в домашних условиях проще простого.

Творожный десерт с сухофруктами отлично подойдет для завтрака, десерта или легкого перекуса. Нежный творог в сочетании с ароматными сухофруктами, орехами и медом придаст вашему блюду восхитителен на вкус. Это — отличный выбор, чтобы побаловать друзей или близких вкусным лакомством, сообщает Recipe.

Ингредиенты

Для приготовления ароматного и нежного десерта нужны следующие продукты:

творог — 500 г;

изюм — 50 г;

курага — 50 г;

чернослив — 50 г;

фундук — 50 г;

грецкий орех — 100 г;

мед — 3 столовые ложки;

ванильный сахар — 1 пакетик;

лимонный сок — 1 столовая ложка;

цедра лимона — 1 чайная ложка.

Приготовление

Шаг 1. Сухофрукты (изюм, курагу и чернослив) тщательно промойте и залейте теплой водой на 10-15 минут, чтобы они стали мягче.

Шаг 2. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде и измельчите.

Шаг 3. Творог перетрите через сито или взбейте блендером до однородной консистенции.

Шаг 4. В творог добавьте мед, ванильный сахар, лимонный сок и цедру, хорошо перемешайте.

Шаг 5. Откиньте сухофрукты на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, и нарежьте их мелкими кусочками. Добавьте в творог вместе с орехами и аккуратно перемешайте.

Шаг 6. Готовый десерт выложите в красивые порционные формы или бокалы.

Шаг 7. Перед подачей украсьте десерт свежими фруктами, орехами или мятой.

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