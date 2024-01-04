Киш с картофелем и тунцом: рецепт вкусного блюда для всей семьи

Перед подачей порежьте киш на порционные куски. Он получается очень сытным и утолит любой голод.

Киш — это открытый французский пирог с основой из песочного (иногда слоеного) теста, разнообразной начинкой и заливкой из яиц и сливок. Он довольно простой в приготовлении и очень сытный, благодаря чему завоевал свою популярность. Предлагаем приготовить киш с картофелем и тунцом на обед или ужин для всей семьи по рецепту из блога "Рецепты каждый день".

Киш с картофелем и тунцом

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 200 гр;

сливочное масло – 100 гр;

вода – 70 гр;

соль – 1 щепотка.

Для начинки:

тунец консервированный – 100 гр;

картофель – 200 гр;

каперсы маринованные – 30 гр;

яйца – 3 шт;

соль, перец, паприка – по вкусу;

оливковое масло – 5 мл.

Способ приготовления:

Холодное сливочное масло порубить ножом, смешать с мукой и солью в глубокой миске. Затем добавить туда же ледяную воду, замесить тесто, и убрать в холодильник на 30 минут.

Картофель помыть, почистить и тонко нарезать кружочками.

Тесто достать из холодильника, раскатать и выложить в форму, смазанную маслом. Поставить форму с тестом в холодильник.

С тунца слить жидкость, немного размять вилкой и соединить с нарезанным яйцом.

Достать форму из холодильника и выложить начинку на тесто. Сверху выложить каперсы и слой картофеля. Все приправить солью, перцем и паприкой.

Полить киш оливковым маслом и отправить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на час.

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