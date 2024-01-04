Забудьте о классическом рецепте селедки под шубой: всего один новый ингредиент откроет вам этот салат по-новому

Селедка под шубой — это вечный салат всех поколений, который всегда был незаменимым блюдом на любых праздниках. И хоть за многие годы классический вариант салата никто не превзошел, все же стоит попробовать другие варианты интерпретации этого блюда.

Если вы не боитесь экспериментировать, тогда обязательно попробуйте приготовить селедку под шубой с добавлением грецких орехов, как предлагает футблогер Надежда.

Ингредиенты

картофель;

лук;

сельдь;

морковь;

свекла;

майонез;

грецкие орехи.

Способ приготовления

Шаг 1

Подготовьте овощи (картофель, морковь, свеклу) к приготовлению. Тщательно вымойте и поместите в кастрюлю. Залейте теплой водой и отправьте вариться на огонь. Варить до готовности.

Шаг 2

Дайте время продуктам остыть. После очистит их от кожуры. Тем временем приготовьте форму на которой будете готовить салат.

Шаг 3

Натрите на мелкой терке картофель. После помажьте картофель майонезом.

Шаг 4

Очистите лук от кожуры. Нарежьте мелкими кубиками. Залейте кипяченой водой. Дайте время остыть и слейте воду. Добавьте соль, перец, сахар и уксус. Оставьте на 5 минут и выложите на картофель.

Шаг 5

Очистите рыбу на филе и нарежьте кусочками. Выложите следующий слой и помажьте майонезом.

Шаг 6

На мелкую терку натрите морковь и выложите поверх сельди. Снова смажьте майонезом.

Шаг 7

Завершающий слой — натертая на мелкой терке свекла. Сверху снова смажьте майонезом. Дополнительно салат сверху можно украсить зеленью.

Шаг 8

Очистите грецкие орехи и перебейте блендером. Далее крошками посыпьте бока салата.

Грецкий орех придаст изысканности и необычного вкуса казалось бы такому привычному и вкусному салату, как сельдь под шубой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить домашний майонез за одну минуту — вкуснее магазинного.