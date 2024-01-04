Найдите 5 отличий: тест на внимательность, который раскроет ваше эмоциональное состояние

Хоть раз в жизни, каждый человек сталкивается с задачами, задачами и кроссвордами. И вероятно, что часто внимание падало на задания в которых нужно найти различия на двух казалось бы идентичных изображениях. Однако, это задача не для всех, только 45% людей способны быстро найти различия на картинках.

Именно поэтому в психологии возникла идея, создать на основе картинок психологические тесты, которые помогают проанализировать и определить определенные качества пациента. Этот метод не только полезен на практике, но и очень интересен. Именно поэтому мы предлагаем вам также самостоятельно проверить себя на примере одного из таких заданий.

Цель задания проверить пациента на внимательность и умение концентрироваться, а на основе этого проанализировать эмоциональное состояние.

Посмотрите на картинку, на которой изображен мишка в самолете и установив таймер на 20 секунд найдите 5 отличий.

Не все люди способны так быстро найти все отличия. Поэтому ниже приведена расшифровка того, что означает определенное количество найденных отличий.

Найдите 5 отличий Фото: Freepik

Результаты теста

Одно отличие

Если пациент за 20 секунд смог найти только одно отличие, это является сигналом уставшего и невнимательного человека. Вероятнее всего, пациенту стоит уделить больше внимания отдыху. Лицо может чувствовать угнетение, усталость и дисбаланс. Главная рекомендация в этом случае, уделить пациенту как можно больше времени для разгрузки и стабилизации своего эмоционального состояния. Стоит устроить себе прогулку у реки, или парком, встретиться с родными или друзьями за чашкой чая, или же просто дать себе больше времени поспать.

Два отличия

Если пациент за 20 секунд нашел два отличия, то это означает, что его что-то тревожит. Вероятнее всего, человек испытывает смущение и внутреннее равновесие. В этом случае также стоит нацелиться на приятные эмоции и дать себе время на отдых, или перезагрузку.

Три отличия

Если пациенту удалось за отведенное время найти три отличия на картинке, это свидетельствует о среднем балансе. Однако, вероятнее всего, у вас в жизни есть факторы, которые ее нервируют, или выводят из себя. Поэтому пациенту также рекомендуется пересмотреть свой образ жизни, окружение и то, на что вы тратите время. На работе можно взять отпуск и дать себе время на перезагрузку.

Четыре отличия

Если за 20 секунд вы нашли четыре отличия, это означает, что вы довольно внимательный человек, а ваше эмоциональное состояние на уровне стабильности и равновесия. Таким пациентам рекомендуется контролировать негативные эмоции вокруг себя и сохранять спокойствие.

Пять отличий

Если за отведенное время пациент нашел все отличия, то это свидетельствует лишь о том, что в жизни человека есть определенный баланс, он внимателен и сконцентрирован. Таких пациентов почти невозможно вывести из равновесия, поскольку их эмоциональное состояние крепкое и непоколебимое.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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