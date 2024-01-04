Найдите 5 отличий: тест на внимательность, который раскроет ваше эмоциональное состояние
Хоть раз в жизни, каждый человек сталкивается с задачами, задачами и кроссвордами. И вероятно, что часто внимание падало на задания в которых нужно найти различия на двух казалось бы идентичных изображениях. Однако, это задача не для всех, только 45% людей способны быстро найти различия на картинках.
Именно поэтому в психологии возникла идея, создать на основе картинок психологические тесты, которые помогают проанализировать и определить определенные качества пациента. Этот метод не только полезен на практике, но и очень интересен. Именно поэтому мы предлагаем вам также самостоятельно проверить себя на примере одного из таких заданий.
Цель задания проверить пациента на внимательность и умение концентрироваться, а на основе этого проанализировать эмоциональное состояние.
Посмотрите на картинку, на которой изображен мишка в самолете и установив таймер на 20 секунд найдите 5 отличий.
Не все люди способны так быстро найти все отличия. Поэтому ниже приведена расшифровка того, что означает определенное количество найденных отличий.
Результаты теста
Одно отличие
Если пациент за 20 секунд смог найти только одно отличие, это является сигналом уставшего и невнимательного человека. Вероятнее всего, пациенту стоит уделить больше внимания отдыху. Лицо может чувствовать угнетение, усталость и дисбаланс. Главная рекомендация в этом случае, уделить пациенту как можно больше времени для разгрузки и стабилизации своего эмоционального состояния. Стоит устроить себе прогулку у реки, или парком, встретиться с родными или друзьями за чашкой чая, или же просто дать себе больше времени поспать.
Два отличия
Если пациент за 20 секунд нашел два отличия, то это означает, что его что-то тревожит. Вероятнее всего, человек испытывает смущение и внутреннее равновесие. В этом случае также стоит нацелиться на приятные эмоции и дать себе время на отдых, или перезагрузку.
Три отличия
Если пациенту удалось за отведенное время найти три отличия на картинке, это свидетельствует о среднем балансе. Однако, вероятнее всего, у вас в жизни есть факторы, которые ее нервируют, или выводят из себя. Поэтому пациенту также рекомендуется пересмотреть свой образ жизни, окружение и то, на что вы тратите время. На работе можно взять отпуск и дать себе время на перезагрузку.
Четыре отличия
Если за 20 секунд вы нашли четыре отличия, это означает, что вы довольно внимательный человек, а ваше эмоциональное состояние на уровне стабильности и равновесия. Таким пациентам рекомендуется контролировать негативные эмоции вокруг себя и сохранять спокойствие.
Пять отличий
Если за отведенное время пациент нашел все отличия, то это свидетельствует лишь о том, что в жизни человека есть определенный баланс, он внимателен и сконцентрирован. Таких пациентов почти невозможно вывести из равновесия, поскольку их эмоциональное состояние крепкое и непоколебимое.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.
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