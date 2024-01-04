Выберите носок с подарком и узнайте, что для вас подготовила судьба: психологический тест

Психология человека довольно интересная штука. Если погрузиться глубже в этот мир, то можно узнать много интересных фактов, которые способны рассказать о человеке множества новых подробности. От психологического и эмоционального состояния человека зависит многое, однако мало кто задумывается над тем, что подсознательно, мы способны сделать выбор, который нам даст подсказку, что нам нужно сегодня, или что нас ждет в скором времени. Именно для этого в психологии разработали методику анализа личности на основе задач связанных с картинками.

Перед пациентом ставят задачу интуитивно выбрать изображение, которое ему или ей импонирует, или наоборот раздражает. На основе ответа психологи рисуют психологический, эмоциональный, поведенческий портрет и могут озвучить определенные ожидания и моменты, которые могут случиться с человеком в ближайшее время согласно его выбору. Для примера, предлагаем вам пройти психологический тест по картинке.

Цель этого теста рассказать и показать пациенту его сокровенные желания и возможности.

Перед пациентом стоит задача внимательно посмотреть на картинку на которой изображены три новогодних сапожка — синего, красного и желтого цвета. Каждый из них имеет разный орнамент и подарочное наполнение. По внешнему виду каждого из них, пациент должен выбрать тот, который импонирует ему больше всего.

Если вам интересно, какой сапожок выбрали вы, тогда читайте расшифровку ниже.

Психологический тест Фото: https://1plus1.ua/

Подарочный сапожок 1

Если вы выбрали подарочный сапожок синего цвета в снежинках, тогда вам стоит знать, что судьба берет вас в свои руки. Вас ждет достижение целей и мечтаний, которые вы и так знаете, но у вас из-за каких-то обстоятельств не получалось их реализовать.

Судьба оценила ваше трудолюбие и преданность к тому, что вы делаете и решила наградить вас. Именно поэтому вам стоит проанализировать свои достижения и гордиться тем, что вам удалось реализовать. А уже вскоре судьба вам принесет то, чего вы так долго хотели.

Подарочный сапожок 2

Если вы выбрали красный сапожок в горошек, тогда позвольте себе расслабиться и направьте свой ресурс для реализации своих творческих потенциалов. Пришло время перенести свои чувства и эмоции в творчество, дать себе возможность расслабиться и получить удовольствие. Именно через творческий подход вы сможете открыть свои истинные потребности и желания.

Подарочный сапожок 3.

Если вы выбрали желтый сапожок в елочный принт, тогда ждите, что вскоре вы сможете воплотить в реальность одну из ваших казалось бы недостижимых мечтаний. Судьба пойдет вам на встречу и сделает такой подарок. Это будет своего рода напоминанием для вас, что надо верить в себя и свои мечты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее мы писали, как форма ступни может рассказать о внутреннем мире человека.