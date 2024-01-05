Тарт с апельсиновым кремом: как приготовить вкусное лакомство

Эта выпечка просто готовится. А крем можно использовать и для других десертов.

Тарт, или пирог с апельсиновым кремом — один из лучших пирогов, которые вы можете приготовить на десерт. И он покорит вас с первого укуса. Песочное тесто готовится за 5 минут и не требует отдыха в холодильнике. Апельсиновый крем действительно хорош и имеет очень нежный вкус. С ним можно приготовить и другие торты, например Наполеон. Рецептом поделились на сайте Un pizzico di Pepe Rosa.

Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 24 см.

Тарт с апельсиновым кремом

Ингредиенты:

Для песочного теста:

300 г муки;

1 яйцо;

2 яичных желтка;

120 г сахара;

80 мл подсолнечного масла;

2 чайные ложки разрыхлителя;

тертая цедра половины апельсина.

Для апельсинового крема:

500 мл фильтрованного апельсинового сока;

150 г сахара;

1 яйцо;

50 г муки;

1 чайная ложка ванильного экстракта.

Сначала приготовьте апельсиновый крем. Хорошо моем апельсины, выжимаем и процеживаем сок. Взбейте яйцо с сахаром, у вас должна получиться пенистая смесь, затем добавьте муку, продолжайте перемешивать и добавьте ванильный экстракт. Нагрейте апельсиновый сок, затем медленно вылейте его во взбитое яйцо. Перелейте все в кастрюлю и варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

Перелейте крем в миску и накройте пленкой, чтобы она прилегала к поверхности крема.

Теперь готовьте песочное тесто. В миску вылейте яйцо, яичные желтки, масло и сахар, начните перемешивать вилкой, добавьте тертую апельсиновую цедру, затем просеянную муку и разрыхлитель. Продолжайте перемешивать вилкой, как только смесь станет более однородной, быстро вымесите руками. Сформируйте буханку, выложите ее на посыпанную мукой рабочую поверхность, при необходимости добавляйте еще муки, всегда понемногу.

Отложите около 1/3 этого количества, которое понадобится для украшения.

Слегка посыпьте лист бумаги для выпечки мукой и раскатайте песочное тесто высотой примерно пол сантиметра, аккуратно раскатайте диск теста на скалке, затем разверните его в заранее смазанную маслом и посыпанную мукой форму для пирога.

Ножом срезаем излишки песочного теста по краям, накалываем дно вилкой, затем заливаем апельсиновым кремом, хорошо разравнивая ложкой.

Возьмите отложенное песочное тесто, раскатайте его, нарежьте полосками и украсьте тарт.

Выпекайте при температуре 180° в горячей духовке примерно 40 минут, время приготовления может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Перед выпечкой пирога накройте поверхность листом алюминиевой фольги, готовьте пирог под крышкой первые 25 минут, затем снимите фольгу и продолжайте выпекать. Дайте остыть, прежде чем вынимать. Апельсиновый пирог с кремом готов.

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