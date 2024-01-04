Рецепт маринованной капусты со свеклой как из магазина
Зима — сезон дефицита витаминов и обострения желания съесть чего-то вкусненького, кисленького или квашеного. Чаще всего в голову приходит квашеная или маринованная капуста, которая является уникальным и бюджетным вариантом. И если с квашеной капустой все понятно, то как приготовить в домашних условиях маринованную капусту со свеклой, которую продают в магазине надо еще разобраться.
Маринованная капуста таким способом вполне может претендовать на отдельное блюдо на праздничном столе. Именно поэтому предлагаем вам ознакомиться с вариантом рецепта маринованной капусты, который предлагает издание Рапістефа.
Ингредиенты
- большая капуста;
- 200 граммов очищенной свеклы нарезанной соломкой;
- 100 граммов корней сельдерея;
- 50 граммов очищенного чеснока;
- 1 чайная ложка тмина;
- 1 литр воды;
- 45 граммов соли;
- 2 столовые ложки меда.
Способ приготовления
Шаг 1
Капусту необходимо нарезать произвольными кусками среднего размера такой формы, которая вам нравится.
Шаг 2
Свежую свеклу очистить от кожуры и нарезать соломкой. То же самое сделать с корнем сельдерея.
Шаг 3
Возьмите посуду в которой планируете приготовить маринованную капусту. Выложите слоями — капуста, затем свекла, сельдерей. Между каждым слоем нужно добавить нарезанный кусочками чеснок и приправу тмина. Делать в такой последовательности пока не закончатся ингредиенты.
Шаг 4
Готовим маринад. Для этого в горячую воду необходимо добавить мед и соль, тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты растворились. Далее маринадом залить овощи, чтобы вода едва покрывала верхушку.
Далее банку необходимо накрыть марлей и отправить в темное место с комнатной температурой 7-14 градусов. Уже через две недели можно пробовать маринованную капусту со свеклой. Когда капуста станет однотонного цвета, это будет означать, что она готова. После этого необходимо посуду с маринованной капустой накрыть крышкой и поместить в холодное место.
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