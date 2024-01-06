Вьетнамская кулинарная легенда: пряный суп Фо бо с рисовой лапшой

Суп Фо бо – классическое блюдо вьетнамской кухни. Главный его секрет состоит из очень наваристого бульона из говядины или рыбы со специями.

Суп Фо бо для вьетнамцев – это ежедневная еда, которую обычно едят на завтрак. Кроме того этот вкусный суп является популярной уличной едой во Вьетнаме. Подается суп с рисовой лапшой. В разных регионах Вьетнама в фо бо добавляют рыбу, тонко порезанную сырую говяжью вырезку и морепродукты. О том, как приготовить вьетнамский суп Фо бо, рассказал сайт "Файні рецепти"

Бульон для фо бо варится не меньше двух часов, но ценители вьетнамской кухни утверждают, что вкус максимально раскрывается только через 12 часов медленного кипения.

Ингредиенты

Для бульона:

говядина на кости – 800 г;

репчатый лук – 2 шт.;

корень имбиря – 2 см;

гвоздика – 3 шт.;

семена кориандра – 1 ч. л.;

звездочка бадьяна – половинка;

анис – 0,5 ч. л.;

корица – 1 палочка;

вода – 2 литра;

зеленый лук (белая часть) – 1 пучок;

соль и сахар – по вкусу.

Для подачи фо бо:

рисовая лапша – 300 г;

репчатый лук – 1 шт;

зеленый лук (зеленая часть) – 1 пучок;

острый перец – 1 шт.;

лайм – 1 шт.;

петрушка или кинза – по вкусу;

соль и перец – по вкусу.

Приготовление

Шаг 1

Говядину опустите в холодную воду и доведите до кипения. Первый бульон слейте.

Шаг 2

Снова залейте мясо холодной водой и варите на медленном огне минимум 2-3 часа, снимая пену по мере ее появления.

Шаг 3

После того как перестанет образовываться пена, добавьте в бульон гвоздику, кориандр, корицу, анис и бадьян.

Шаг 4

Репчатый лук очистите, разрежьте вдоль на две части. Для красивого цвета бульона лук и имбирь нужно обжечь на открытом огне. Если у вас электрическая плита, используйте для обжига газовую горелку с баллончиком или обжарьте овощи на сухой раскаленной сковороде до коричневого цвета. Обожженные овощи добавьте в бульон.

Шаг 5

Когда бульон будет готов, доведите его до вкуса, добавив соль и сахар. Он должен получиться темным, ароматным, сладковато-соленым и с насыщенным ароматом мяса и специй.

Шаг 6

В самом конце добавьте белые части стеблей зеленого лука, проварите их буквально 30 секунд и достаньте их из бульона, чтобы они остались хрустящими.

Шаг 7

Достаньте говядину из бульона, нарежьте мясо на такие кусочки, которые удобно брать палочками.

Шаг 8

Бульон процедите через мелкое сито или марлю.

Шаг 9

Репчатый лук нарежьте тонкими кольцами, а острый перец мелкой соломкой. Измельчите верхнюю часть стеблей зеленого лука и петрушку. Лайм нарежьте тонкими кружочками.

Шаг 10

Приготовьте рисовую лапшу для супа по инструкции на упаковке. Промойте ее в холодной проточной воде, чтобы она не склеилась.

Шаг 11

В порционную пиалу выложите горкой лапшу, добавьте мясо и свежие нарезанные овощи. Залейте содержимое горячим бульоном.

Шаг 12

Подавайте вьетнамский суп фо бо горячим, добавив перед подачей несколько ломтиков лайма и бланшированные белые части луковых стеблей.

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