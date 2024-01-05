Календарь красоты на январь 2024 года: когда лучше делать процедуры

Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. В январе будет много удачных дат для ухода за собой.

Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты в январе 2024 года.

Лунный календарь красоты на январь 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 10, 19, 28, 30-31 января

Маникюр и педикюр: 6-9, 14-17, 21-24, 28-21 января

Удаление пигментных пятен, бородавок: 14-20, 22-27 января

Эпиляция и депиляция: 8-13, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 31 января

Похудение: 14-20, 22-27 января

Хирургические операции: 5, 8, 9, 12. 16, 17, 24, 25 января

Лечение зубов: 11, 12, 22, 28, 29 января

Астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (12-24 января) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (25 января) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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