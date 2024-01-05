Полезно или вредно: 8 развенчанных мифов о молоке

Молоко пить вредно, фермерское молоко лучше, а кальций организм может получить только из молока. Эти утверждения прочно поселились в нашем сознании. Но так ли это на самом деле?

Отношение к коровьему молоку очень противоречиво. Ученые и врачи высказывают очень разные мнения. Одни считают коровье молоко суперфудом, который необходим в рационе каждого человека, а другие говорят, что пить молоко противоестественно и даже вредно. Популярные мифы о пользе и вреде молока развенчал сайт Food&Mood.

Миф 1. Стакан молока удовлетворяет суточную потребность в кальции

В молоко бесспорно содержится кальций. Но не весь он может усвоиться организмом, поэтому для того, чтобы получить необходимое количество этого микроэлемента, взрослому человеку придется выпить не меньше 5-6 стаканов молока за день.

Кроме того, молоко не уникальный продукт, содержащий кальций. В бобовых, рыбе и зелени его содержится даже больше. А бесспорный лидер по содержанию этого микроэлемента – мак.

Миф 2. Молочный кальций лучше усваивается

Кальций трудно усваивается из пищи, потому что поступает в организм в таких соединениях, которые не растворяются в воде. Облегчает процесс усвоения употребление кальция с белковой пищей. Поэтому кальций из молочных продуктов, богатых белком, будет усваиваться лучше чем, например, из зелени. Особенно ценными продуктами являются твердые выдержанные сыры и кисломолочный творог.

Миф 3. Взрослым людям молоко пить вредно

Считается, что во взрослом возрасте организм перестает вырабатывать фермент лактазу, который расщепляет молоко и позволяет его усваивать. Но последние исследования говорят о том, что это справедливо только отчасти.

Выработка лактазы зависит не от возраста человека, а от его индивидуальных генетически заложенных особенностей физиологии. Кроме того, у некоторых детей с младенчества в организме не хватает лактазы, что приводит к проблемам с пищеварением. Поэтому для младенцев с непереносимостью лактозы (молочного белка) производится специальное безлактозное детское питание на основе кокосового или соевого молока.

Миф 4. Молоко способствует набору лишнего веса

Все молочные продукты содержат жир. Но его количество очень сильно варьирует. В домашних сливка, например, жира может содержаться до 70%, а жирность натурального молока – примерно 3-4%. Поэтому полностью исключать молоко и молочные продукты из диетического рациона не стоит. И, как обычно, во всем нужно знать меру.

Миф 5. Фермерское молоко лучше

Можно смело говорить о том, что парное молоко полезнее. Но само название "парное" говорит о том, что это молоко, которое не успело остыть. Поэтому доступен такой продукт только тем, у кого есть своя корова или где-то по соседству живет знакомая Буренка.

Примерно полчаса после дойки в молоке проходит так называемая бактерицидная фаза. То есть в нем присутствуют натуральные бактерицидные вещества, которые препятствуют размножению микроорганизмов.

Именно поэтому парное молоко безопасно пить сырым, а вот для производства натуральных сыров на закваске, его не используют, так как закваска погибнет вместе с вредной микрофлорой.

Поле того как молоко остыло, оно перестает быть безопасным и нуждается в пастеризации. Поэтому каждый должен решить для себя сам – отдать предпочтение пастеризованному молоку из магазина или кипятить самому фермерский продукт.

Миф 6. Кипяченое молоко полезно

При пастеризации молоко обрабатывается при температуре 65 градусов в течение 30 минут, 75–79 градусов в течение 15–40 секунд или 86 градусов в течение 8–10 секунд. При такой термической обработке патогенные микроорганизмы в молоке погибают, а молочнокислые бактерии и витамины сохраняются.

В отличие от пастеризации, при кипячении все полезные вещества в молоке разрушаются, а молочнокислые бактерии погибают.

Миф 7. В заводском молоке содержатся антибиотики

При производстве молока могут использоваться консерванты, но в антибиотиках необходимости нет. Следы антибиотиков в молоке могут появиться, если на молзавод попадет молоко от коров, которых лечили антибиотиками и после лечения не выдержали сроки, когда продукт не пригоден для употребления.

Но на любом молочном предприятии есть лаборатории, которые контролируют качество сырья, поэтому утверждение об антибиотиках в молоке – не более чем вымысел.

Миф 8. Молоко вредно для сосудов

Один из распространенных мифов утверждает, что молочный белок казеин разрушает стенки сосудов. Но на самом деле именно казеин препятствует развитию атеросклероза и используется организмом как строительный материал для стенок сосудов. Поэтому молочные продукты обязательно нужно включать в рацион людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Напомним, диетологи назвали самое полезное молоко, которое нужно добавлять в кофе. Для многих людей утренний кофе — ритуал, без которого сложно представить начало дня. И, к счастью, исследования показывают, что употребление кофе может даже принести пользу для здоровья, но только если добавить в него правильные ингредиенты.

Ранее Фокус писал, какие мифы о еде развенчали последние исследования ученых. Благодаря новым исследованиям ученых стало известно, что некоторые продукты, которые мы долгое время считали вредными, на самом деле безвредны и даже полезны.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.