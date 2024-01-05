5 января 2023 года: Крещенский Сочельник - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ругаться и желать другим зла. Среди главных примет этого дня — метель к хорошему урожаю.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает Крещенский Сочельник, который также называется Навечерие Крещения. Это вечер, который предшествует празднику Крещения Господня и является подготовкой к нему. В Крещенский Сочельник, как и на само Крещение, принято святить воду в храмах.
Что нельзя делать 5 января:
- ругаться и обижаться;
- желать другим зла;
- пить или набирать воду с плохими мыслями;
- выливать зря воду.
Народные приметы и поверья:
- метель, снег или поземка — быть урожаю;
- снег гнет сучья на деревьях — также к хорошему урожаю;
- громко лают собаки — будет в лесу много дичи и зверя.
День ангела празднуют:
Григорий, Евгения, Иосиф, Матфей, Роман, Саис, Сергей, Татьяна.
Родились сегодня:
1932 — Умберто Эко, итальянский писатель, философ, культуролог, литературный критик;
1969 — Мэрилин Мэнсон, американский рок-музыкант, певец, актер, лидер группы "Marilyn Manson";
1975 — Брэдли Купер, американский актер и певец, лауреат премий BAFTA и "Грэмми".
А также в этот день:
1895 — открыты рентгеновские лучи;
2005 — в Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида.