Проще простого: вкусная шарлотка из 4 ингредиентов

Ароматные яблоки, погруженные в нежное тесто, создают идеальное сочетание сладости и кислинки. Этот яблочный пирог прекрасно подходит для чаепития в кругу семьи или друзей, а его приготовление не требует особых навыков.

Ароматная шарлотка – это один из самых известных яблочных пирогов в мире. Ее популярность подтверждается многочисленными вариациями рецептов. Приготовьте вкуснейшую шарлотку по очень простому рецепту из четырех ингредиентов, которым поделился сайт Shuba.

Шарлотку часто ассоциируют с английской кухней. По одной версии, этот десерт появился в провинциальной Британии и был назван в честь королевы Шарлотты, жены Георга III. Другая версия утверждает, что рецепт этого сладкого яблочного десерта придумала сама королева.

Ингредиенты:

яйца куриные – 4 шт.;

яблоки – 2 шт. крупных;

сахар – 1 стакан;

мука пшеничная – 1 стакан.

Приготовление

Шаг 1

Аккуратно отделите белки от желтков. От общего количества сахара отделите две столовые ложки. Белки взбейте с остальным сахаром в пышную пену. Помешивая белковую массу венчиком по одному введите желтки и перемешайте до однородности.

Шаг 2

Просейте муку в яичную смесь и перемешайте лопаткой или венчиком, чтобы не было комочков.

Шаг 3

Снимите кожуру с яблок и удалите сердцевину. Нарежьте яблоки небольшими кубиками и смешайте с двумя столовыми ложками сахара. По желанию добавьте ваниль и корицу.

Шаг 4

Круглую форму застелите бумагой для выпечки. Выложите в форму нарезанные яблоки и залейте их тестом.

Шаг 5

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте шарлотку около 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Готовую шарлотку достаньте из формы и остудите на решетке. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Напомним рецепт простого домашнего яблочного пирога с корицей. Вкусная выпечка с яблоками идеальна как для торжественного случая, так и для уютного семейного чаепития.

Ранее Фокус пиал, как приготовить самый вкусный яблочный пирог по простому рецепту. Это рецепт яблочного пирога еще называют "бабушкиным". Он получается очень вкусным и мягким.