Закуска с вялеными помидорами, руколой и острым сыром: быстрый рецепт

Закуска с вялеными помидорами и острым сыром подходит как для теплой, так и для холодной подачи. Она отлично сочетается с белым сухим вином или легкими алкогольными напитками, делая ваше застолье еще более изысканным и запоминающимся.

Закуска с вялеными помидорами и острым сыром — это идеальный выбор для случаев, когда нужно быстро что-то приготовить. Сочетание интенсивного вкуса вяленых помидоров и пикантного острого сыра придаст вашему блюду особую изысканность. Эта закуска не только обладает неповторимым вкусом, но и привлекательным внешним видом, что делает ее отличным выбором для праздничного застолья, пишет "Вкусно".

Ингредиенты

Для приготовления закуски понадобятся такие продукты:

вяленые помидоры — 100 г;

острый сыр (например, чеддер или гауда) — 100 г;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

чеснок — 1 зубчик;

рукола — несколько листиков;

орехи (по желанию) — для украшения;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление

Шаг 1. Вяленые помидоры нарежьте на средние кусочки. Если они слишком сухие, можно предварительно замочить их в теплой воде.

Шаг 2. Острый сыр нарежьте на небольшие кубики или тонкие ломтики.

Шаг 3. В сковороде разогрейте оливковое масло. Добавьте измельченный чеснок и обжарьте его до золотистого цвета.

Шаг 4. В миске смешайте вяленые помидоры, сыр, обжаренный чеснок. Приправьте солью и перцем по вкусу.

Шаг 5. Добавьте свежие листья руколы и аккуратно перемешайте. Также закуску можно выложить слоями на обжаренных ломтиках хлеба.

Шаг 6. Перед подачей украсьте закуску орехами для добавления хрусткости.

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