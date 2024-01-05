Салат с тунцом, авокадо и свежими огурцами: просто и вкусно

Салат с тунцом не только вкусный, но и имеет яркий и привлекательный внешний вид, что делает его прекрасным дополнением к любому застолью.

Салат из тунца с добавлением авокадо и огурцов является замечательным решением как для торжественных мероприятий, так и для легкого перекуса. Этот салат сочетает в себе нежный вкус тунца, кремовую текстуру авокадо и свежесть огурцов, что делает его превосходным выбором для здорового питания, пишет Hayat.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся следующие продукты:

консервированный тунец в собственном соку — 1 банка;

свежие огурцы — 2 штуки;

авокадо — 1 штука;

лук красный — 1/2 штуки;

сок лимона — 2 столовые ложки;

оливковое масло — 2 столовые ложки;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

зелень (укроп, петрушка) — для украшения.

Приготовление

Шаг 1. Тунец откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, затем разомните вилкой.

Шаг 2. Огурцы тщательно вымойте и нарежьте тонкими полосками или кубиками.

Шаг 3. Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку, извлеките мякоть ложкой и нарежьте на небольшие кусочки. Сбрызните авокадо лимонным соком, чтобы предотвратить потемнение.

Шаг 4. Красный лук мелко нарежьте.

Шаг 5. В большой миске смешайте тунец, огурцы, авокадо и лук.

Шаг 6. Для заправки смешайте оливковое масло, оставшийся лимонный сок, соль и перец. Заправьте салат.

Шаг 7. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Вы можете приготовить простой салат со свеклой и жареными грибами. Это отличный выбор для обеда или ужина. Сочетание сладкой свеклы и ароматных грибов придаст вашему блюду особый вкус.